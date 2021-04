https://mundo.sputniknews.com/20210413/rusia-preocupada-por-planes-de-japon-de-verter-al-oceano-el-agua-reciclada-de-fukushima-1111130346.html

Rusia, preocupada por planes de Japón de verter al océano el agua reciclada de Fukushima

Rusia, preocupada por planes de Japón de verter al océano el agua reciclada de Fukushima

"Expresando nuestra profunda preocupación al respecto, esperamos que el Gobierno japonés muestre el grado adecuado de transparencia e informe a los estados

2021-04-13T20:01+0000

2021-04-13T20:01+0000

2021-04-13T20:01+0000

internacional

asia

fukushima

japón

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0d/1111130454_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_00e1580db9c10cc8cc331910f350c544.jpg

La portavoz también expresó la esperanza de que Tokio aborde este tema con toda la responsabilidad y tome las medidas necesarias para minimizar el impacto negativo sobre el medio marino.Asimismo, señaló que Moscú espera que Tokio dé explicaciones detalladas sobre el vertido del agua radioactiva ya que "la información oficial de Japón sobre este tema es insuficiente".En particular, esta información "no contiene evaluaciones de los riesgos para la ecología de la región del Pacífico", agregó Zajárova.Este martes las autoridades de Japón decidieron verter al océano el agua de la central nuclear de Fukushima.El agua, que se había bombeado en los reactores de Fukushima para enfriar el combustible derretido tras la avería, y que se fue mezclando con la lluvia y el agua subterránea, también contaminadas, se sometió a un proceso de reciclaje que permite eliminar la mayoría de los materiales radiactivos, incluidos el estroncio y el cesio.Tras el tratamiento queda aún el tritio, en concentraciones bajas que no representan un riesgo para la salud.El vertido del agua reciclada de Fukushima, que el Gobierno planea realizar en 2023 debido a la necesidad de construir nuevas instalaciones y realizar controles de seguridad, ya fue condenado por naciones vecinas como China y Corea del Sur.Además Greenpeace Japón expresó su "enérgica condena" al plan del vertido, al calificarlo como "un desprecio total por los derechos humanos y los intereses de la gente en Fukushima, Japón en general y la región de Asia Pacífico".

https://mundo.sputniknews.com/20210413/es-peligroso-verter-el-agua-de-fukushima-al-mar--1111121052.html

https://mundo.sputniknews.com/20210413/protestas-decision-verter-oceano-agua-central-nuclear-fukushima-1111105541.html

1

asia

japón

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

asia, fukushima, japón, rusia