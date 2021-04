https://mundo.sputniknews.com/20210413/rueda-de-prensa-de-pedro-sanchez-tras-el-consejo-de-ministros-1111105003.html

Pedro Sánchez sobre el Plan de Recuperación: "Esta oportunidad España no la va a dejar pasar"

Esta es la segunda comparecencia consecutiva del jefe del Ejecutivo en dos semanas, que ha comenzado explicando la necesidad del Plan de Recuperación.

Esta es la segunda comparecencia consecutiva del jefe del Ejecutivo en dos semanas, que ha comenzado explicando la necesidad del Plan de Recuperación."El plan de recuperación es el plan económico más ambicioso y trascendental de la historia reciente de España, la mayor oportunidad para España desde su entrada en la UE", ha defendido Sánchez al inicio de su comparecencia asegurando que "ocasiones como esta se presentan un par de veces en la vida" y que esta oportunidad "España no la va a dejar pasar".Pedro Sánchez también ha presidido la comisión interministerial para la recuperación, transformación y resiliencia en la que se analizará el Plan de Recuperación para recibir los fondos europeos. El presidente del Gobierno ya había anunciado que el Consejo de Ministros iba a analizar el Plan de Recuperación pero que no se aprobaría en esta reunión. Sin embargo, sí que explicará las líneas básicas del plan el miércoles 14 de abril en una comparecencia a petición propia en el Congreso de los Diputados. El plan, que está dotado con una inversión de 140.000 millones de euros para los próximos seis años, cuenta con 212 medidas, 110 de ellas están destinadas a inversiones y las 102 restantes a reformas."Estamos hablando de 140.000 millones que van a ser fundamentales para recuperar los niveles de PIB que teníamos antes de la pandemia y dar un crecimiento exponencial a las oportunidades de crecimiento", ha dicho el presidente del Gobierno."No estamos hablando de un plan del Gobierno de España, sino del mayor esfuerzo de modernización que va a hacer España en los últimos 37 años" que "da respuesta a las necesidades urgentes y futuras de los ciudadanos", ha explicado Sánchez. "Desde la entrada en la UE no teníamos una oportunidad tan clara de transformar nuestro país", ha sentenciado.

