Policía peruana impide a grupo de migrantes ingresar a su territorio desde Brasil

"(Los migrantes) no pisaron territorio peruano y se mantuvieron del lado brasileño porque nuestras fronteras están cerradas debido a la pandemia del coronavirus", dijo el gobernador de Madre de Dios, Luis Hidalgo, en declaraciones a la agencia estatal Andina.

"No puede ingresar nadie porque nuestras fronteras están cerradas por la pandemia del covid-19, más aún por el tema de la variante brasileña. No sabemos si eran (casos) positivos o negativos, y además cualquier tipo de ingreso al país tiene que ser coordinado y autorizado por Cancillería porque no solo se trata de tener un certificado de salud con resultados negativos", indicó el gobernador.