https://mundo.sputniknews.com/20210413/piden-al-gobierno-priorizar-la-vacunacion-de-las-33000-personas-sin-hogar-en-espana-1111118909.html

Piden al Gobierno priorizar la vacunación de las 33.000 personas sin hogar en España

Piden al Gobierno priorizar la vacunación de las 33.000 personas sin hogar en España

La organización Hogar Sí solicita al Ministerio de Sanidad que incluya como grupo prioritario a esta parte de la población, al entender que está más expuesta a... 13.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-13T16:42+0000

2021-04-13T16:42+0000

2021-04-13T16:42+0000

españa

carolina darias

vacunación contra el covid-19 en españa

sin techo

salud

sociedad

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109177/19/1091771999_0:257:2731:1793_1920x0_80_0_0_1e8ff595f183fcf4f7a8098751421cc8.jpg

Básicamente, la estrategia de vacunación contra el COVID-19 en España distribuye a la población a inmunizar por grupos de edad y marcas de vacunas. Sin embargo, existe un espectro de la ciudadanía que no se ve reflejado en este reparto. Así lo denuncia la organización Hogar Sí, una entidad de iniciativa social, sin ánimo de lucro y de ámbito estatal que desde 1998 se dedica a intentar dar soluciones a las personas sin techo. En opinión de esta organización, las personas sin hogar conforman en España un colectivo que no está siendo incluido en los planes del Ministerio de Sanidad para proceder a su vacunación. Más aún, Sin Hogar reclama que estas personas (al menos 33.000, según sus datos) sean incluidas en la estrategia nacional de vacunación contra el coronavirus como grupo prioritario, dada su mayor probabilidad de contagiarse, de acuerdo con una investigación realizada en Canadá. "Tienen 10 veces más posibilidades de necesitar cuidados intensivos y cinco veces más posibilidades de morir por coronavirus", se afirma en su página web oficial, donde también se destaca el dato su vulnerabilidad: el 20% de ellas carece de tarjeta sanitaria. Ante el reto logístico que además supone el hecho de que muchas de estas personas no tienen plaza o no acuden a centros de acogida teniendo entonces que vivir en la calle, esta entidad social sugiere que se priorice el uso de la vacuna de Janssen, que se administra mediante un único pinchazo, flexibilizándose así el acceso.Carta a la ministraAparte de su inclusión como grupo prioritario en la estrategia de vacunación, Hogar Sí solicita a las administraciones y servicios sociales implicados en atender a este colectivo un esfuerzo coordinado para que pueda haber una "actuación coherente", pues la falta de un criterio unificado está provocando situaciones distintas. "La falta de criterios claros está produciendo que las comunidades autónomas estén tomando decisiones distintas, generándose asimetrías entre ellas o incluso casos difícilmente comprensibles, en los que el personal que atiende a las personas en situación de sinhogarismo es vacunado, mientras estas personas no lo son", afirma José Manuel Caballol, director de Hogar Sí, en la carta que ha dirigido a la ministra Carolina Darias, denunciando la situación. En su misiva, Caballol apunta al Consejo Interterritorial como el órgano que debe amparar el compromiso.

https://mundo.sputniknews.com/20201216/brasil-incluye-a-presos-y-personas-sin-hogar-en-grupo-prioritario-para-vacunas-covid-19-1093855790.html

https://mundo.sputniknews.com/20210409/estan-justificados-los-constantes-cambios-en-espana-en-la-estrategia-de-vacunacion-con-astrazeneca-1110985875.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

carolina darias, vacunación contra el covid-19 en españa, sin techo, salud, sociedad