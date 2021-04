https://mundo.sputniknews.com/20210413/mision-de-la-oea-muestra-conformidad-con-elecciones-celebradas-en-peru-1111132897.html

Misión de la OEA muestra conformidad con elecciones celebradas en Perú

Misión de la OEA muestra conformidad con elecciones celebradas en Perú

"La MOE felicita al pueblo peruano tras la extensa jornada electoral del pasado domingo; la Misión destaca el trabajo de las autoridades y funcionarios de las

La MOE, integrada por 33 observadores y especialistas de 11 nacionalidades, afirma que pudo verificar la normalidad con la que se desarrollaron las elecciones en 10 de los 24 departamentos existentes en Perú.Entre los aspectos negativos, señala que se reportaron retrasos en la instalación de las mesas de sufragio al inicio del proceso por un problema de ausentismo de los ciudadanos encargados de gestionarlas.Pese a esto y en el contexto de la pandemia de COVID-19, la MOE reconoce el "compromiso cívico de las y los votantes, especialmente de los adultos mayores o personas con discapacidad, que esperaron pacientemente para ejercer su derecho al sufragio".Asimismo, apunta que pese a las complicaciones iniciales no hubo una sola mesa que no haya abierto en todo el territorio nacional.Por otro lado, expresa que la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) cumplió con dar su primer avance a la hora prevista en la noche del día del proceso, así como confirmó la inminente realización de una segunda vuelta al no haber un candidato cercano a alcanzar la mitad más uno de los votos válidos.

