Las facciones palestinas afirman que no habrá elecciones sin la participación de Jerusalén Este

Las facciones palestinas afirman que no habrá elecciones sin la participación de Jerusalén Este

"No habrá elecciones palestinas sin Jerusalén, e Israel no tiene veto en esto", destaca el texto que incluyó a Al Fatah, sus aliados cercanos dentro de la

"No habrá elecciones palestinas sin Jerusalén, e Israel no tiene veto en esto", destaca el texto que incluyó a Al Fatah, sus aliados cercanos dentro de la Organización de Liberación Palestina (OLP), y al Frente Popular para la Liberación de Palestina.Se prevé que los palestinos concurran a elecciones legislativas nacionales en mayo, las primeras en más de 15 años. Pero los funcionarios de Ramala han dicho que la votación no se llevará a cabo sin la participación de los palestinos de Jerusalén oriental.Los Acuerdos de Oslo firmados entre Israel y la OLP describen procedimientos específicos bajo los cuales se llevarán a cabo elecciones palestinas, incluidas las disposiciones que comprometen a Israel a permitir a los palestinos de Jerusalén oriental votar en las oficinas de correos de la cuidad.Los acuerdos también establecen que cada facción palestina en las elecciones debe aceptar la legitimidad de Oslo, que compromete a los palestinos a reconocer a Israel y abandonar la lucha armada. Algunas de las facciones que han anunciado que participarán en la próxima votación legislativa, incluidos Hamás, la Yihad Islámica (Palestina) y el FPLP, rechazan los acuerdos de Oslo.Los funcionarios palestinos dicen que Israel aún tiene que responder a una solicitud formal para permitir que los palestinos voten dentro de Jerusalén este. Pero es poco probable que las autoridades israelíes permitan votar dentro de la ciudad o hacer campaña por candidatos palestinos, especialmente el movimiento islamista Hamás."No interferiremos en las decisiones políticas de los palestinos", declaró en comunicado el ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, pero añadió: "No aceptaremos trabajar con Hamás, una organización terrorista que ha tomado como rehén a la población palestina en Gaza".

