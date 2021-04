https://mundo.sputniknews.com/20210413/la-fiscalia-de-ecuador-detiene-al-contralor-de-la-nacion-por-investigacion-por-corrupcion--fotos-1111107223.html

La Fiscalía de Ecuador detiene al contralor de la Nación por investigación por corrupción | Fotos

La Fiscalía de Ecuador detiene al contralor de la Nación por investigación por corrupción | Fotos

"Fiscalía ejecuta órdenes de detención contra Pablo Contralor General, José A.B., ex secretario de la Presidencia y 4 personas más. En los allanamientos

"Fiscalía ejecuta órdenes de detención contra Pablo Contralor General, José A.B., ex secretario de la Presidencia y 4 personas más. En los allanamientos liderados por la fiscal general Diana Salazar se levantan indicios relacionados con el delito investigado", dijo este martes 13 de abril la Fiscalía en su cuenta de la red social Twitter.La Fiscalía realizó 25 allanamientos en Quito (norte) y Guayaquil (oeste), como parte de la investigación, abierta en junio de 2019, por presunta delincuencia organizada relacionada con actos de corrupción en Petroecuador, la Contraloría de la nación y la Secretaría de la Presidencia de Ecuador.En los allanamientos se incautó documentos, dispositivos electrónicos, información financiera, computadoras, celulares, dinero, cajas fuertes, entre otros.Los agentes también allanaron las oficinas de Esteban Celi, hermano del Contralor y de una ex asesora de un ex gerente de Petroecuador.La oficina de la Contraloría no se pronuncia hasta el momento.

