La Audiencia de Madrid archiva definitivamente la investigación por el 'Delcygate'

"Los magistrados desestiman la solicitud del partido político Vox de seguir investigando el caso", informó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

"Los magistrados desestiman la solicitud del partido político Vox de seguir investigando el caso", informó el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.El episodio se remonta al pasado 20 de enero de 2020, cuando la vicepresidenta venezolana aprovechó una escala en Madrid para reunirse en el Aeropuerto de Barajas con José Luis Ábalos, ministro de Fomento de España, pese a las sanciones que le impiden entrar al espacio Schengen.Este archivo se suma al acordado por el Tribunal Supremo, quien abordó el caso de forma distinta, afirmando que se vulneraron las sanciones de la Unión Europea, aunque puntualizando que al tratarse de prohibiciones de carácter político su vulneración no puede ser objeto de reproche penal.Además, el alto tribunal también descartó —tal y como sostenía Vox— que Ábalos incurriera en un prevaricación y omisión del deber de promover la persecución de delitos ya que no se cometió "ningún delito" por ninguna de las dos partes.Tras estas decisiones, Vox presentó un recurso señalando la contradicción entre ambas resoluciones y solicitando la reapertura de investigación contra Ábalos.Sin embargo, la Audiencia Provincial denegó la petición —lo que da carpetazo definitivo a esta vía de recurso— señalando que en el caso "no se da conducta prevaricadora ni de otro carácter delictivo".

