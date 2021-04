https://mundo.sputniknews.com/20210413/gobernadores-brasilenos-recurriran-al-supremo-para-importar-la-vacuna-rusa-sputnik-v-1111118711.html

Gobernadores brasileños recurrirán al Supremo para importar la vacuna rusa Sputnik V

En un mensaje en sus redes sociales, el gobernador explicó que esperarán a que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), el órgano regulador, tome

En un mensaje en sus redes sociales, el gobernador explicó que esperarán a que la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa), el órgano regulador, tome una decisión definitiva esta semana, y añadió: "Esperamos la decisión de la Anvisa en primer lugar, pero si no sale de la Anvisa recurriremos al Supremo".Dias recordó que los gobernadores quieren conseguir la importación en base a la ley 124/2021, aprobada recientemente por el Congreso Nacional, que permite que cualquier vacuna contra el COVID-19 ya aprobada por agencias reguladoras de otros países pueda usarse en Brasil.El gobernador brasileño añadió que la Sputnik V es "importantísima" para el momento actual de Brasil y recordó que es segura, eficaz y que ya se está usando en 58 países.Los inmunizantes no pueden llegar a Brasil porque falta el visto bueno de la Anvisa, que alega que la documentación sobre los ensayos clínicos presentada por los laboratorios impulsores de la vacuna está incompleta. Segunda dosis de vacuna atrasadaPor su parte, el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, admitió que más de un millón de brasileños que recibieron la primera dosis de la vacuna contra el COVID-19 y ya deberían haberse puesto la segunda aún no lo han hecho.En Brasil la población es vacunada con el inmunizante de AstraZeneca y con el del laboratorio chino Sinovac.Para la primera vacuna se recomienda que el intervalo entre la primera y la segunda dosis sea de tres meses, mientras que en el caso de la Coronavac la segunda dosis debe aplicarse entre 21 y 28 días después de la primera.El ministro no explicó a qué se debe el retraso, si es por falta de vacunas o porque muchas personas olvidan acudir a la segunda cita o prefieren no vacunarse con la dosis de refuerzo.Queiroga afirmó que el ministerio publicará una lista por estado con las personas que tienen la segunda dosis atrasada, para que las autoridades locales puedan hacer el seguimiento.

