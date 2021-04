https://mundo.sputniknews.com/20210413/en-espana-recomiendan-rezar-en-casa-por-el-ramadan-debido-a-los-toques-de-queda-1111107890.html

En España recomiendan rezar en casa por el Ramadán debido a los toques de queda

En España recomiendan rezar en casa por el Ramadán debido a los toques de queda

"Cuando no da tiempo a efectuar los rezos y regresar al domicilio antes del toque de queda, deberemos realizar el 'tarawih' —rezo en grupo— en familia en el domicilio, y no en la mezquita o lugar habilitado", dijo en un comunicado Aiman Adlbi Adlbi, presidente de la Comisión Islámica de España.En España, actualmente bajo su segundo estado de alarma, rigen toques de queda nocturnos que varían en función de los territorios, ya que los regulan los gobiernos autonómicos, y que comienzan entre las diez y las doce de la noche y acaban a las seis de la mañana.En la mayor parte del territorio, rige el que comienza a las diez de la noche, incluidas las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla, con una fuerte presencia de la comunidad musulmana.Añade sobre este punto Aiman Adlbi que se deberán "en todo momento guardar las distancias interpersonales y uso correcto de las mascarillas, sin dilatarse en el tiempo".Actualmente en España viven más de dos millones de musulmanes —2.091.656—, sobre una población total que supera los 47 millones de ciudadanos, según un estudio de la Unión de Comunidades Islámicas de España.En la Ciudad Autónoma de Ceuta, los musulmanes representados en la Comisión Islámica de la ciudad solicitaron al Gobierno local que retrasara el toque de queda a las doce de la noche para poder hacer los rezos nocturnos en la mezquita, dado que fue adelantado recientemente ante el aumento de los contagios de COVID-19, una petición que por el momento no ha sido atendida.

