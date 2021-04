https://mundo.sputniknews.com/20210413/el-kremlin-condena-intentos-de-otros-paises-de-justificar-sus-acciones-a-expensas-de-rusia-1111106200.html

El Kremlin condena intentos de otros países de justificar sus acciones a expensas de Rusia

"Toda conjetura de que Rusia es una amenaza, que esta amenaza debe ser respondida, no es más que un intento de crear algún tipo de amenaza efímera para

"Toda conjetura de que Rusia es una amenaza, que esta amenaza debe ser respondida, no es más que un intento de crear algún tipo de amenaza efímera para justificar sus acciones hostiles", dijo Peskov a la prensa.El portavoz apuntó que Rusia siempre ha respondido a las amenazas en su contra, pero nunca ha supuesto una amenaza para nadie.En cuanto a la retórica agresiva de algunos expertos rusos sobre Ucrania, Peskov dijo que no tiene nada que ver con la posición oficial de Moscú. Las declaraciones de los expertos son una "imagen especular" de la diversidad de la opinión pública en Rusia, agregó.Peskov indicó que el tema de Ucrania es de gran interés y atrae la atención de los rusos, por lo tanto se está discutiendo activamente, algo que no tiene nada que ver con la posición oficial.

