El Ejército de EEUU olvida a sus héroes latinos y eso puede empezar a cambiar

2021-04-13T21:37+0000

Al igual que su población en general, el Ejército estadounidense está lejos de estar integrado únicamente por personas de origen 100% anglosajón. La diversidad racial y cultural es una realidad en las Fuerzas Armadas desde hace décadas por lo que no es extraño encontrar hombres y mujeres de origen latino que han defendido la bandera estadounidense con honor. Sin embargo, eso parece no verse reflejado cuando de homenajes se trata.La preocupación por la falta de visibilidad de los héroes latinos del Ejército estadounidense motivó que varios congresistas de origen latino enviaran una carta a la fuerza solicitando rever el criterio para nombrar sus bases militares.Según consignó la cadena NBC, los integrantes del Caucus Hispano del Congreso —un grupo de congresistas del Partido Demócrata con ascendencia hispana— reclamaron en una carta que el Ejército quite los nombres de militares que sirvieron al ejército confederado de bases militares, por entender que los homenajes reivindican la discriminación hacia minorías raciales.Para los congresistas, quitar los nombres confederados puede ser una excelente oportunidad para renombrar esas bases en homenaje a héroes militares de origen latino como Roy Benavídez, un soldado estadounidense de ascendencia mexicana que tuvo una actuación heroica en la Guerra de Vietnam, cuando logró salvar a varios compañeros heridos.Benavídez recibió una medalla de honor en 1981 pero los congresistas apoyan una moción que desde 2019 pide colocar su nombre a la base conocida como Fort Hood, una base militar en Texas cuestionada por el origen confederado del general John Bell Hood.De acuerdo a la petición, Benavídez "es un extraordinario ejemplo de la determinación, la habilidad y el coraje que los latinos americanos han ejemplificado por generaciones".La carta de los congresistas recopila otros héroes latinos que deberían ser homenajeados, como el veterano de la Segunda Guerra Mundial Macario García, de origen mexicano; o Marcelo Serna, el primer militar de origen latino en ser distinguido luego de la Primera Guerra Mundial.La lista también incluye nombres ilustres como Richard Cavazos, veterano de la Guerra de Corea y el primer militar de ascendencia mexicana en alcanzar el grado de general de cuatro estrellas; o el de Carmen Contreras-Bozak, la primera mujer latina en unirse a las fuerzas femeninas del Ejército estadounidense durante la Segunda Guerra Mundial."Los latinos han luchado y han muerto en cada guerra estadounidense desde la independencia de nuestra nación pero todavía es frecuente que su trabajo comunitario y su sacrificio sean pasados por alto", dijo el congresista demócrata por Texas Joaquín Castro, según recoge NBC.

