El álbum más subestimado de Lady Gaga encabeza los 'charts', y esta es la razón

La etiqueta #buyARTPOPoniTunes (compra 'Artpop' en iTunes, en español) rápidamente se viralizó e hizo que el disco —que se considera una de las obras más

La etiqueta #buyARTPOPoniTunes (compra 'Artpop' en iTunes, en español) rápidamente se viralizó e hizo que el disco —que se considera una de las obras más infravaloradas de la intérprete— encabezó la lista de los álbumes pop más vendidos en EEUU. Asimismo, se convirtió en el disco número uno en los rankings de iTunes en países como México, Honduras, Chile, Costa Rica, Brasil y Arabia Saudí. La propia Lady Gaga dio las gracias a sus fans, que se llaman a sí mismos little monsters (pequeños monstruos), por su apoyo:La artista también menciona la petición para un segundo volumen del álbum que ha acumulado más de 40.000 firmas. "Ha inspirado una calidez tremenda en mi corazón. Hacer este álbum fue como una cirugía cardíaca, estaba desesperada, estaba sufriendo, así que vertí mi corazón en la música electrónica, y me golpeó mejor que cualquier droga", recuerda.Lanzado en noviembre de 2013, Artpop consta de 14 canciones, entre ellas los éxitos Venus y Applause, e incluye una colaboración con T.I., Too $hort y Twista, llamada Jewels N'Drugs.

