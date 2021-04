https://mundo.sputniknews.com/20210413/egipto-retiene-el-ever-given-hasta-que-su-dueno-pague-900-millones-al-canal-de-suez-1111105222.html

Egipto retiene el Ever Given hasta que su dueño pague $900 millones al canal de Suez



"De acuerdo con la sentencia del tribunal, el buque será embargado y estará bajo control judicial, y se prohíbe que la compañía operadora lo gestione (…) hasta

"De acuerdo con la sentencia del tribunal, el buque será embargado y estará bajo control judicial, y se prohíbe que la compañía operadora lo gestione (…) hasta que la administración del canal de Suez reciba 900 millones de dólares como compensación", informa el diario Shorouk.Dicha suma tiene en cuenta los recursos que Egipto dedicó a desencallar el buque, las reparaciones y las pérdidas del canal debido al bloqueo de seis días. En su demanda las autoridades del canal de Suez se basan en un artículo de la Ley de Comercio Marítimo de Egipto que permite confiscar un buque en virtud de un dictamen judicial.El presidente de la Autoridad del Canal de Suez (ACS), Osama Rabia, a su vez, explica al periódico Youm7 que los resultados de la investigación del incidente se harán públicos el 15 de abril. El supercarguero Ever Given, perteneciente a la compañía japonesa Shoei Kisen y gestionado por la taiwanesa Evergreen Marine Corporation, partió de China a Países Bajos, y encalló en el kilómetro 151 del canal de Suez el 23 de marzo. El buque mide 400 metros de eslora y 59 de manga, y tiene capacidad para 220.000 toneladas. Fue reflotado tras varios intentos el 29 de marzo. Al final, la navegación se reanudó y los buques volvieron a circular por el canal. Más de 15 remolcadores participaron en la operación.Según el jefe de la administración del canal de Suez, los daños y perjuicios ascienden a unos 1.000 millones de dólares.Anteriormente, el consejero del presidente egipcio en materia portuaria afirmó a Sputnik que el propietario del Ever Given espera resolver el tema de la compensación por el bloqueo pacíficamente y que el caso no llegará a juicio.

