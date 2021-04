https://mundo.sputniknews.com/20210413/disminuyen-un-93-los-permisos-de-importacion-de-gasolina-con-amlo-1111097273.html

Disminuyen un 93% los permisos de importación de gasolina con AMLO

Disminuyen un 93% los permisos de importación de gasolina con AMLO

Actualmente, solo 16 empresas distintas a Petróleos Mexicanos (Pemex) tienen autorizaciones vigentes para importar gasolinas al país. De 2013 a la fecha, el

2021-04-13T05:09+0000

2021-04-13T05:09+0000

2021-04-13T05:09+0000

américa latina

méxico

reforma energética

andrés manuel lópez obrador

hidrocarburos

pemex

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109102/26/1091022688_0:0:2401:1352_1920x0_80_0_0_a9a4bb78c9190cf9e061ff2be6acec04.jpg

Actualmente, solo 16 empresas distintas a Petróleos Mexicanos (Pemex) tienen autorizaciones vigentes para importar gasolinas al país. De 2013 a la fecha, el número de permisos otorgados para la compra de combustible se redujo en un 93%. De acuerdo con datos de la Secretaría de Energía (Sener), hasta el mes de marzo solo se registraron 35 permisos vigentes para importar el combustible; además, solo son 16 empresas distintas a Pemex las que están facultadas para realizar esta actividad. Cabe recordar que el número de empresas extranjeras que podían participar en la importación de gasolinas se incrementó con la entrada en vigor de la Reforma Energética de 2013, que permitía la participación del sector privado en la explotación de hidrocarburos. En este contexto, hasta noviembre de 2018, solo unos días antes de la llegada de López Obrador a la presidencia de México, la Sener tenía registro de 519 autorizaciones vigentes para la compra de gasolina en el extranjero. Según datos emitidos por la secretaría, en el listado de importación de 2018 participaban alrededor de 70 compañías privadas para ingresar gasolina al país. Entre ellas, se encontraba la estadounidense Chevron y la mexicana Enermex, las cuales ya no aparecen en la relación de 2021. En tanto que compañías como Trafigura, Glencore —socia de G500— y Shell disminuyeron el número de autorizaciones para la importación de gasolinas. La primera pasó de tener ocho a solo dos permisos, la segunda de tres a uno y la última de cuatro a uno.Expertos en el sector señalan que la mayoría de los permisos no fueron renovados en la actual administración debido a que algunas de las empresas participantes no demostraron tener capacidad de almacenamiento. A su vez, la posición gubernamental de reducir el número de autorizaciones ha generado que diversas compañías iniciaran procesos legales para que sus permisos sean renovados. Situación que podría ocasionar un incremento de autorizaciones en los próximos meses. Por su parte, el presidente aseguró el pasado 9 de abril que su Gobierno había dejado alrededor de 70 permisos vigentes para la importación de gasolinas, pues muchos de ellos no estaban siendo utilizados. Se prevé que el protagonismo de Pemex en el manejo de los hidrocarburos que se sitúan en México continúe creciendo, luego de que el actual Gobierno tiene como eje fortalecer a la estatal frente al sector privado.Por el momento, en esta semana se seguirá discutiendo las modificaciones a la Ley de Hidrocarburos en la Cámara de Diputados para aumentar los requisitos a las compañías que deseen participar en actividades como la importación de gasolinas y diésel.

https://mundo.sputniknews.com/20201202/el-arma-de-mexico-contra-la-caida-de-los-precios-del-petroleo-le-trae-millardos-de-dolares-1093705415.html

https://mundo.sputniknews.com/20200716/caso-lozoya-la-reforma-energetica-de-pena-nieto-bajo-sospecha-de-sobornos-1092112827.html

https://mundo.sputniknews.com/20210213/la-espanola-iberdrola-y-otros-privados-causaron-danos-en-mexico-por-20000-millones-de-dolares-1102810468.html

https://mundo.sputniknews.com/20210303/pemex-deja-sin-renovar-el-contrato-con-la-calificadora-de-riesgo-financiero-fitch-1109471899.html

méxico

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

méxico, reforma energética, andrés manuel lópez obrador, hidrocarburos, pemex