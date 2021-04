https://mundo.sputniknews.com/20210413/diputado-venezolano-primeros-pasos-de-lasso-son-una-amenaza-para-la-region-1111136811.html

Diputado venezolano: primeros pasos de Lasso son una amenaza para la región

"En relación a esa postura de Guillermo Lasso respecto a Guaidó, nuestra posición frente a su Gobierno será de denuncia a lo que consideramos será una política

El parlamentario, integrante de la Comisión de Internacionales del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), destacó que la presencia de Lasso en la presidencia de Ecuador no significará cambio alguno para la configuración de la región, pues a su juicio, el político seguirá los pasos de Lenín Moreno en lo que respecta a su política exterior."Moreno Garcés desde hace ya cuatro años o más se definió en el marco de las fuerzas políticas más conservadoras y más de ultraderecha del continente y por las declaraciones dadas por el ahora presidente electo, se identifica precisamente con su política y con personajes como el presidente brasileño Jair Bolsonaro y como el ex presidente colombiano Álvaro Uribe (2002-2010), quien dice él mismo que es su mentor y guía filosófico", señaló.Sin embargo, Daza destacó que si bien el izquierdista Andrés Arauz no triunfó en estas elecciones, se constituye como una fuerza política que consideró será decisiva y "dará mucho de que hablar en el futuro próximo de la región"."La candidatura de Arauz logró un avance muy importante en la política a pesar de las agresiones, de la persecución, del carcelazo de buena parte de la dirección nacional y de un asunto que está por resolverse, que es que esta es una elección en la que no se le permite participar al principal actor, que es el expresidente Rafael Correa (2007-2017), ¿qué hubiera pasado si hubiese participado?", se preguntó.El domingo 11, las urnas, que por en 2013 y 2017 le fueron esquivas, le dieron la oportunidad a Lasso de llegar al Palacio de Carondelet, con el 52,5% frente al 47,5% de Arauz.

