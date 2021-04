https://mundo.sputniknews.com/20210413/como-es-el-fosil-gigante-del-quirquincho-mas-grande-de-la-historia-1111135595.html

¿Cómo es el fósil "gigante" del quirquincho más grande de la historia?

Investigadores del Museo de San Pedro y de la Universidad de Rosario dieron a conocer cómo se ve el fósil más grande de un quirquincho encontrado hasta ahora.

Investigadores del Museo de San Pedro y de la Universidad de Rosario dieron a conocer cómo se ve el fósil más grande de un quirquincho encontrado hasta ahora. En vida, el animal debió medir 60 centímetros, un 15% más que los ejemplares contemporáneos. En la actualidad, se los puede encontrar también en el extremo sur de la Patagonia argentina, además de Paraguay y Bolivia. En general, suelen medir unos 40 centímetros de longitud, con una cola de otros 12 centímetros. ¿Cómo era el quirquincho "gigante"?Del ejemplar se encontraron partes de su cráneo, de sus miembros anteriores y posteriores, su cola y su torso. "El hecho de que este ejemplar haya aparecido tan completo, con cráneo, mandíbula y varias de sus piezas dentales preservadas, nos permitirá inferir detalles sobre sus alimentos preferidos", destacó el director del museo, José Luis Aguilar.El ejemplar fue hallado en 2017 por el mismo Aguilar en la tosquera ubicada a cuatro kilómetros de la ciudad de San Pedro, norte de Buenos Aires. "En ese momento, estaba recorriendo un predio de extracción de tosca de la empresa Tosquera San Pedro, porque, allí mismo, días antes, los miembros del Museo de San Pedro habíamos extraído partes de un enorme oso prehistórico", relató a la Agencia de Ciencia Tecnología y Sociedad de la Universidad de La Matanza.Aquella tarde de agosto de 2017, Aguilar, al observar el corte artificial de unos diez metros de altura dejado por la excavadora, observó una curiosa y delgada línea de pequeñas piezas negras que no eran rocas. Entonces, notó que un delicado fósil afloraba en el sedimento.Lo halló a unos 9 metros bajo el nivel del suelo, incrustado en una placa de minerales compuesta básicamente de carbonato de calcio. "Allí, estaban conservadas todas las piezas halladas, como congeladas en el tiempo", ilustró.¿Qué revela el quirquincho "gigante"?Se ha podido recuperar gran parte del ejemplar, lo que permitió al equipo científico estudiar las variaciones de tamaño y las adaptaciones físicas que tuvieron sus descendientes, los quirquinchos actuales. El doctor Luciano Brambilla, investigador del Centro de Estudios Interdisciplinarios de la Universidad Nacional de Rosario, identificó que "se trata de un ejemplar de armadillo similar a Chaeotophractus villosus, un peludo actual que habita en gran parte de nuestro país"."Este fósil nos permite analizar un conjunto muy amplio de elementos óseos. Hay placas de la coraza y también parte del cráneo, la mandíbula y el post cráneo, contrario a lo que ocurre habitualmente que sólo podemos ver unas pocas placas de la armadura", señaló. Su conclusión es que "su morfología general prácticamente no ha cambiado luego de 700.000 años, contrario a lo que podría esperarse considerando los cambios climáticos y ecológicos que ocurrieron a lo largo de ese tiempo".Esto puede deberse, según dijo, a "la plasticidad que poseen estos organismos para adaptarse a diversos ecosistemas" lo que le pudo haber "posibilitado transitar todo ese período de tiempo sin marcados cambios evolutivos que alteraran su apariencia"."Después de más de medio millón de años, aparece inalterado en la forma de sus huesos, pero no en su tamaño. El hallazgo devela que, en aquel tiempo, la especie parece haber superado en tamaño a ejemplares actuales, según surge de medidas obtenidas a partir de la mandíbula y el cráneo fósil", apuntó.Otras especies también han tendido a evolucionar de forma más pequeña, como los perezosos terrestres y los gliptodontes, que presentaban un "gigantismo" que luego fue disminuyendo, añadió.Sobre el tamaño de este ejemplar, dijo que "(la del 15%) es una diferencia grande en una especie". "Creemos que puede obedecer, como parece haber sucedido con otras especies, a la necesidad de afrontar la llegada de ciertos carnívoros provenientes del hemisferio norte. Esperamos que el estudio pormenorizado de este animal aporte novedades interesantes al respecto ya que creemos que podría ser el más grande del que se tenga registro", finalizó.

