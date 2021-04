https://mundo.sputniknews.com/20210413/colau-nunca-ha-dejado-indiferente-a-nadie-por-que-la-alcaldesa-de-barcelona-se-va-de-twitter-1111117751.html

"Colau nunca ha dejado indiferente a nadie": ¿por qué la alcaldesa de Barcelona se va de Twitter?

"Colau nunca ha dejado indiferente a nadie": ¿por qué la alcaldesa de Barcelona se va de Twitter?

"Estoy haciendo pruebas con el Twitter, pero me temo que estoy demasiado acostumbrada al Facebook". Han pasado 11 años desde que Colau escribiera ese tuit,

2021-04-13T16:25+0000

2021-04-13T16:25+0000

2021-04-13T16:41+0000

españa

ada colau

twitter

barcelona

cataluña

política

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/108764/33/1087643398_0:103:3072:1831_1920x0_80_0_0_68034969a8b24819509cb75bd01a240f.jpg

"Estoy haciendo pruebas con el Twitter, pero me temo que estoy demasiado acostumbrada al Facebook". Han pasado 11 años desde que Colau escribiera ese tuit, pocos días después de crearse la cuenta. Su pronóstico finalmente se ha convertido en realidad y ha decidido abandonar su cuenta de Twitter de manera indefinida, aunque ha confirmado que continuará en Instagram, Telegram y Facebook .Uno de los motivos por los que ha decidido abandonar su cuenta de Twitter es porque quiere "hacer buena política" y porque se ha generado lo que ella denomina como la "tiranía de la presencia permanente", donde parece que "hay que opinar de todo, todo el rato". "Si de repente no haces un tuit de un tema polémico, sale alguien a decir que estás muy callada, que por qué será", continúa la alcaldesa.En Sputnik nos hemos preguntado si es posible hacer buena política siendo un usuario habitual de Twitter. Para ello, hablamos con el profesor de comunicación política de la UPF-BSM y autor del libro La política de las emociones. Cómo los sentimientos gobiernan el mundo, Toni Aira. El politólogo considera que Ada Colau se ha sumado a una tendencia que ya existía desde hace un tiempo en el debate político: "Colau más que una creadora de tendencias, es una cazadora de tendencias", asegura. "Tiene una gran intuición comunicativa y un gran olfato político y lo que ha hecho es coger al vuelo un debate existente sobre qué era Twitter antes y qué no es ahora. Ese run run que va al alza en los últimos tiempos y se agudiza en el espectro de la izquierda, Colau lo ha aprovechado para adherirse a esta tendencia con el fin de que la crean y más gente pueda seguirla".Lo cierto es que, a lo largo de este tiempo, Colau ha sido protagonista de numerosas polémicas en las redes sociales. En 2014 promovió lo que se consideró como un "escrache virtual" contra el alcalde de Valladolid después de que este asegurase que le daba "reparo" entrar en un ascensor por si había alguna chica "con ganas de buscarte las vueltas". Colau inició una campaña en Twitter bajo el hashtag #EscracheDeSujetadores en señal de rechazo a sus declaraciones. Un año más tarde también protagonizó una cibercampaña electoral en Twitter en la que sus rivales sacaron a la luz unas antiguas imágenes de la alcaldesa disfrazada de superheroína irrumpiendo en un acto oficial. Decenas de usuarios viralizaron la escena justo una semana antes de que se celebrasen las elecciones municipales.Para Aira, el liderazgo de Colau se ha caracterizado precisamente por ser un personaje público controvertido. "Colau no deja indiferente a nadie. Nunca lo ha hecho ni en su época como activista, ni como política institucional. Eso también es algo que en redes viraliza y puede provocar tanto detractores como legiones de fans, y más cuando no eres una figura plana y lo que dices y haces despierta el interés de la ciudadanía".Para no agradarle del todo Twitter, la alcaldesa se ha mostrado muy activa en la red social. En total ha publicado 22.000 tuits desde enero de 2010, una cifra bastante elevada si la comparamos con la que fue su homóloga en Madrid, Manuela Carmena, quien en seis años tan solo ha publicado poco más de 3.000. En este sentido, ¿podría ser contraproducente para una persona que ostente un cargo público no tener cuenta de Twitter? Para Aira no es imprescindible que todos los políticos estén presentes en dicha red social, pero se hace extraño que se renuncie a la misma solo porque el político personalmente no obtenga un retorno en positivo. "La obligación de cada político es hacer llegar su mensaje y su acción al máximo de población posible", subraya el profesor de comunicación política. "Los políticos al fin y al cabo deben estar allí donde los ciudadanos estén".

barcelona

cataluña

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Iris Ladari Fuentes https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109045/23/1090452378_0:0:429:429_100x100_80_0_0_4802a42e1b28ede554efffe5c7b9a9a2.jpg

Iris Ladari Fuentes https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109045/23/1090452378_0:0:429:429_100x100_80_0_0_4802a42e1b28ede554efffe5c7b9a9a2.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Iris Ladari Fuentes https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/109045/23/1090452378_0:0:429:429_100x100_80_0_0_4802a42e1b28ede554efffe5c7b9a9a2.jpg

ada colau, twitter, barcelona, cataluña, política