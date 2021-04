https://mundo.sputniknews.com/20210413/a-donde-fue-desaparece-el-enigmatico-monolito-metalico-de-la-costa-brava-1111108093.html

¿A dónde fue? Desaparece el enigmático monolito metálico de la Costa Brava

¿A dónde fue? Desaparece el enigmático monolito metálico de la Costa Brava

El monolito metálico descubierto en Platja d’Aro se ha esfumado. No se sabe quién se lo pudo llevar, aunque hipotéticamente tuvo que hacerlo por la noche. Esta... 13.04.2021, Sputnik Mundo

De la misma manera que llegó, se ha ido. De repente y sin dejar ningún rastro. Al menos, hasta ahora. El misterioso monolito aparecido hace unas semanas en el arenal de Sa Conca-Platja d’Aro vuelve a estar en paradero desconocido. Quién se lo ha podido llevar es una incógnita. La estructura de acero inoxidable y dos metros fue trasladada por operarios municipales de la playa al Parc dels Estanys el viernes 2 de agosto. El motivo fue el ataque vandálico que sufrió la estatua, que acabó derribada sobre la arena. Desde entonces, su hogar era este parque de Platja d’Aro. Ahora en el lugar que ocupaba solo queda la base de hormigón en la que se aposentaba la figura.Se especula que el monolito fue extraído por la noche. El Parc del Estanys cierra a las 18:00 y se vuelve a abrir a las 8:00 por un agente cívico del municipio gironés. El espacio verde cuenta con cámaras, ya que alberga otras esculturas pertenecientes a la colección de arte municipal. Sin embargo, ninguna apunta en dirección a donde estaba la extraña figura, que fue colocada a la entrada del jardín para no ser vinculada con el resto de obras del fondo artístico del Ayuntamiento de Platja d’Aro.Tienen la intención de revisar el resto de grabaciones para saber que pudo suceder con la escultura. Eso sí, los individuos que se la llevaron tuvieron que saltar la valla que rodea el parque, que alcanza una altura cercana a los dos metros.El monolito de la Costa Brava es similar a las estructuras metálicas halladas en otras partes del mundo. Rumanía, California, Países Bajos, Polonia, Ucrania, Turquía, Bélgica o Reino Unido, sucesores del clavado en Utah en noviembre de 2020. En España apareció uno en Ayllon, situado en la provincia de Segovia, en diciembre de 2020. En redes sociales hicieron acto de presencia todo tipo de teorías sobre su origen. Desde una campaña de publicidad hasta una invasión extraterrestre. No obstante, parece ser que podría tratarse de una obra conjunta del colectivo The most famous artist.No es el único levantado en Cataluña. Precisamente, el domingo 11 de abril apareció en la comunidad autónoma otro monolito. Mide tres metros y tiene una serie de inscripciones egipcias que dicen "Empieza el juego". Se ubica en la arboleda Vidala, cerca del monasterio de Santes Creus, en Aiguamúrcia (Tarragona). Su origen también es un misterio.

