https://mundo.sputniknews.com/20210412/yuri-gagarin-en-la-habana-recuerdos-cubanos-del-primer-cosmonauta-en-el-espacio-1111090979.html

Yuri Gagarin en La Habana: recuerdos cubanos del primer cosmonauta en el espacio

Yuri Gagarin en La Habana: recuerdos cubanos del primer cosmonauta en el espacio

La muestra "Nuestro Gagarin" incluye imágenes del cosmonauta durante entrenamientos con paracaídas en 1960, la familiarización con sistemas espaciales, su

2021-04-12T23:20+0000

2021-04-12T23:20+0000

2021-04-12T23:20+0000

américa latina

60 años del primer vuelo tripulado al espacio

conquista espacial

unión soviética

yuri gagarin

cuba

reportajes

rusia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/107739/74/1077397447_0:393:2243:1655_1920x0_80_0_0_6b42fd514ff965deeb34a0caf8eab74d.jpg

La muestra "Nuestro Gagarin" incluye imágenes del cosmonauta durante entrenamientos con paracaídas en 1960, la familiarización con sistemas espaciales, su electrocardiograma registrado el 11 de abril de 1961, los primeros minutos después de aterrizar, el recibimiento en la ciudad de Praga y Moscú, y el abrazo con el líder Fidel Castro, durante su visita a Cuba en julio de ese año. Entre las fotos seleccionadas están también la presencia de Gagarin en un acto multitudinario acontecido en La Habana, otra en compañía del argentino-cubano Ernesto Che Guevara y las instantáneas con su esposa, Valentina Ivanovna, y sus hijas Lena y Galya. Marat Karimov, representante de la Agencia Federal Rossotrudnichestvo, significó a Sputnik el vínculo de Gagarin con la nación caribeña desde, sobre todo, su desempeño como el primer presidente de la Asociación de Amistad de la Unión Soviética y Cuba y recordó la visita al país del joven, conocido además como el embajador de la paz. Por su parte, el astronauta cubano Arnaldo Tamayo Méndez afirmó que la hazaña protagonizada por Gagarin, significativa desde el punto de vista político y científico, aportó al mundo las herramientas para el desarrollo aeroespacial, de ahí que la Organización de Naciones Unidas decretara la fecha como Día Internacional de los Vuelos Espaciales Tripulados.Gagarin y su visita a La HabanaEl 3 de noviembre de 1957, la Unión Soviética puso en órbita la primera nave con un ser vivo como pasajero: la perra Laika, a bordo del Sputnik 2. Dos años después, Yuri Gagarin era uno de los 3.500 candidatos a cosmonauta del programa espacial soviético. Primeramente, seleccionaron a una veintena y luego quedaron solo los seis mejores pilotos. A bordo de la primera nave espacial tripulada, la Vostok-1, lanzada el 12 de abril de 1961 desde el cosmódromo de Baikonur, iba el joven de 27 años natural de la provincia de Smolensk. Según el despacho de la agencia TASS, antes del despegue Gagarin pronunció la emblemática frase: "¡Vamos!". Desde la altura cósmica, con el seudónimo poco conocido de Kedr (cedro), diría poco tiempo después: "Veo perfectamente la Tierra. Estoy conmovido. ¡Qué hermosa es!". La proeza registró tres récords espaciales absolutos: la duración del vuelo de 108 minutos, la altitud de 327 kilómetros y la carga de 4.725 kilos. La prensa soviética recogió el interés de Gagarin por Cuba a su regreso a tierra firme. Fue así como, el 24 de julio de ese año, el protagonista de la hazaña y el líder de la Revolución Cubana, Fidel Castro, se abrazaban bajo un aguacero torrencial, en la pista del aeropuerto internacional José Martí, hoy perteneciente al municipio habanero de Boyeros. Testimonios de la época revelan como las principales tiendas y calles de la ciudad engalanaron sus vitrinas con fotos de Gagarin y banderas de la Unión Soviética y Cuba. Una vez cumplidos el protocolo con el cuerpo diplomático y los honores militares, ambos abordaron el auto convertible del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos. Durante el recorrido por las calles de la urbe capitalina y al percibir que la lluvia no amainaba, el dirigente cubano le preguntó si deseaba que subieran la capota del vehículo, a lo cual Yuri respondió en ruso: "No, por favor". Al paso de la caravana los miles de cubanos congregados en la avenida Rancho Boyeros coreaban: "¡Gagarin, Fidel!". En su visita a la Mayor de las Antillas, el héroe soviético intercambió con estudiantes de la Universidad de La Habana, conoció a los heridos de la invasión por Playa Girón—operación militar organizada por cubanos exiliados, armados, entrenados y transportados por el Gobierno de Estados Unidos, acontecida en abril de 1961—. Días más tarde, en el acto conmemorativo por el VIII aniversario de los asaltos a los cuarteles Moncada y Carlos Manuel de Céspedes desde la Plaza de la Revolución en La Habana, el entonces presidente Osvaldo Dorticós (1959-1976) anunció que el cosmonauta soviético recibiría la más alta condecoración cubana existente hasta ese momento: la Orden Playa Girón. En su alocución, el mandatario argumentó: "(…) Al realizar la histórica hazaña que lo consagra como el primer cosmonauta del mundo, ha contribuido con ejemplar heroísmo al progreso de la humanidad y a la paz". Recuerdos del primer cubano en el espacioEn septiembre de 1980, fruto de la cooperación solidaria entre la URSS y la nación caribeña, realizaron un vuelo conjunto el cosmonauta Arnaldo Tamayo Méndez, Héroe de la República de Cuba —fue el cosmonauta número 97 que viajó al cosmos y Cuba, el noveno país en tener una representación— y el piloto soviético Yuri Romanenko, a bordo de la nave Souyz-38. "Yo era un joven de 18 años en abril de 1961. Me encontraba en Pinar del Río a la espera de mi pasaporte para viajar a la URSS e ingresar a la escuela de aviación y, en ese mes acontece otro hecho internacionalmente conocido: la agresión a Playa Girón. Años después gracias a la colaboración conjunta, me convertí en el primer cubano en el espacio", evoca Tamayo.El astronauta del archipiélago antillano recordó cómo en 1972, tras la visita de Fidel Castro a la URRS, se firmó el primer acuerdo de colaboración científico-técnica y comenzaron los programas de formación e investigación vinculados con la exploración espacial. Cuatro años más tarde, se afianzaron los vínculos para un futuro viaje al cosmos. "En julio de 1961, ya estábamos en la Unión Soviética, preparándonos como pilotos de combate. La medalla Playa Girón, otorgada a Gagarin, fue precisamente creada para honrarlo a él porque en aquellos momentos iniciales no teníamos cultura de órdenes y reconocimientos y, hoy el galardón original lo tiene la familia", expresa. Cuba, la URSS y Gagarin "Absolutamente todos los cubanos saben quién es Yuri Gagarin", dice Gregory Biniowsky, fundador del restaurante retro-soviético Nazdarovie —cuyo significado es la expresión en castellano ¡A tu salud!—. Precisamente la decoración de ese espacio gastronómico, situado frente al malecón habanero, incluye fotos del cosmonauta soviético. Si bien, el lugar permanece cerrado como parte de las restricciones por el COVID-19, constituye desde su creación una alegoría y remembranza de los pueblos de Europa del Este y recuerda cómo, en la época de la Guerra Fría, miles de cubanos estudiaron en las repúblicas socialistas durante al menos seis años. "Existe una familiaridad y añoranza respecto a la cultura soviética", comenta Gregory Biniowsky. De ahí que, las paredes del restaurante evoquen también herramientas comunicativas y de masas y sus múltiples facetas: romanticismo naïve, vanguardismo abstracto, futurismo o cartelería. Sumado a la culinaria típica con recetas como pirozhki de col, cotleta a la Kiev, pelmeni, sopa borsh y strogonoff, el proyecto socio-cultural Nazdarovie reproduce en su decorado imágenes de Vladimir Ilich Lenin, el orgullo obrero especialmente visible en la minería y la industria, los símbolos de la hoz y el martillo y pósteres sobre atletas de la época. Escuela Yuri GagarinUna de las instituciones educativas creadas por la Revolución con la idea de Fidel Castro de combinar el estudio y el trabajo agrícola fue la Escuela Secundaria Básica en el Campo Yuri Gagarin, ubicada en el actual municipio Caimito, en la occidental provincia de Artemisa. La institución dedicada a la enseñanza media recibía numerosas delegaciones soviéticas. "Recuerdo que, en 1980, poco después de su regreso a Cuba, el cosmonauta Arnaldo Tamayo nos visitó. También acudían representantes de los países socialistas y, la generalidad de las veces, dejaban objetos típicos de esos lugares puestos luego, a modo de exposición, en cátedras y oficinas", comenta a Sputnik Roberto G. Saavedra, quien laboró en ese centro de 1976 a 1984.Actualmente, como Instituto Politécnico con más de diez especialidades, los profesores participan en la denominada zona roja, ejercen como colaboradores voluntarios en el Campamento Internacional Julio Antonio Mella y en el Hospital para Positivos Asintomáticos de la Universidad de Artemisa, e intervienen en labores de pesquisaje.

https://mundo.sputniknews.com/20210411/habia-una-afinidad-muy-fuerte-entre-yuri-gagarin-y-fidel-castro-1111031989.html

https://mundo.sputniknews.com/20210412/los-colegas-de-gagarin-no-supieron-quien-volo-al-espacio-hasta-despues-del-despegue-1111050827.html

https://mundo.sputniknews.com/20200918/cuando-cuba-volo-al-espacio-1092822099.html

https://mundo.sputniknews.com/20190412/dia-gagarin-latinoamericanos-cosmonautas-espacio-1086684841.html

cuba

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Danay Galletti Hernández https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1101144927_0:0:638:639_100x100_80_0_0_72bca592fce81cb16cc85097c565e93c.jpg

Danay Galletti Hernández https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1101144927_0:0:638:639_100x100_80_0_0_72bca592fce81cb16cc85097c565e93c.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Danay Galletti Hernández https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/02/0b/1101144927_0:0:638:639_100x100_80_0_0_72bca592fce81cb16cc85097c565e93c.jpg

60 años del primer vuelo tripulado al espacio, conquista espacial, unión soviética, yuri gagarin, cuba, reportajes, rusia