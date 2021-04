https://mundo.sputniknews.com/20210412/una-guerra-que-nadie-quiere-1111050952.html

Una guerra que nadie quiere

Es evidente que Estados Unidos busca una excusa para volver con fuerza al suelo europeo tras una larga ausencia durante el mandato del anterior presidente

Es evidente que Estados Unidos busca una excusa para volver con fuerza al suelo europeo tras una larga ausencia durante el mandato del anterior presidente estadounidense Donald Trump.Los medios estadounidenses se acordaron de la presunta "agresión rusa" en Crimea y Donbás, así como de la existencia del presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, a quien le toca ahora desempeñar un papel que da poca envidia. El papel de un testaferro de Biden en Ucrania.Porque se entiende que Ucrania como tal importa poco a Occidente y a Washington en particular. No tiene riquezas naturales, ni armas nucleares. Su importancia geopolítica se explica con su posición geográfica adyacente a Rusia y con su papel de un país por donde transita el gas ruso que consumen los países europeos. Por eso Zelenski no debería hacerse ilusiones. Occidente no quiere que Ucrania sea parte de la Unión Europea, ni tampoco de la OTAN. Porque en esa nueva calidad perdería su valor como un instrumento para desestabilizar a Rusia y justificar misiones poco justificables, como el envío de buques de guerra al mar Negro que acaba de anunciar Washington. No está claro con qué pretexto jurídico Washington apoyaría a Kiev de esa manera, pero la posible llegada de los buques estadounidenses ya ha causado gran entusiasmo en Ucrania.

Dmitri Polikárpov

Dmitri Polikárpov

Dmitri Polikárpov

