https://mundo.sputniknews.com/20210412/rusia-suspende-los-vuelos-con-turquia-1111073394.html

Rusia suspende los vuelos con Turquía

Rusia suspende los vuelos con Turquía

"Decidimos suspender los vuelos regulares y chárter efectuados desde los aeropuertos internacionales de Rusia a los aeropuertos de Turquía y de vuelta desde el

2021-04-12T17:31+0000

2021-04-12T17:31+0000

2021-04-12T17:59+0000

internacional

covid-19

vuelos

turquía

rusia

oriente medio

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106970/66/1069706638_0:100:1921:1180_1920x0_80_0_0_a040761d1e1e1b2bb465ef20e7b6f8e8.jpg

Gólikova precisó que las nuevas restricciones no afectarán a los empleados del consorcio Titán 2 que participan en la construcción de la central nuclear Akkuyu en Turquía; los turistas rusos que permanecen en el país otomano también podrán regresar a Rusia.Además, se preservarán de forma recíproca dos vuelos a la semana por las rutas Moscú - Estambul, Estambul - Moscú.Sin embargo, a los operadores turísticos se les recomienda suspender la venta de viajes a Turquía desde Rusia en el periodo mencionado, y a los turistas que ya compraron los viajes, cambiar de destino.Según el Ministerio de Sanidad turco, el 8 de abril se registró el mayor número diario de contagios en el país desde el inicio de la pandemia, 55.941 casos. Unas cifras ligeramente inferiores a las que se han observado desde principios de abril.El centro operativo contra COVID-19 ruso también decidió suspender los vuelos con Tanzania entre el 15 de abril y el 1 de junio. La vice primera ministra rusa aseguró que las autoridades rusas seguirán atentamente la situación epidemiológica tanto en Turquía como en Tanzania y responderán rápidamente a los cambios.Al mismo tiempo, Gólikova subrayó que la prioridad de las autoridades de Rusia es garantizar la salud de sus ciudadanos y estabilizar la situación con el coronavirus. La relación con la visita de Zelenski a AnkaraA su vez, el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, aseguró que la decisión de suspender los vuelos con Turquía no tiene nada que ver con la reciente visita del presidente de Ucrania, Vladímir Zelenski, a Ankara."No, se debe la grave situación epidemiológica", indicó Peskov.El líder turco, Recep Tayyip Erdogan, durante las negociaciones con Zelenski, que tuvieron lugar el 10 de abril, reafirmó el apoyo de Ankara a la integridad territorial de Ucrania y subrayó que Turquía "no reconoce la anexión de Crimea".Además los líderes de Turquía y Ucrania reafirmaron la asociación estratégica entre los dos países.A su vez, el presidente turco aseguró que la cooperación entre Ankara y Kiev en el campo de defensa no va dirigida contra terceros países.Crimea se escindió de Ucrania y se reincorporó a Rusia tras celebrar en marzo de 2014 un referéndum en el que la mayoría aplastante de los votantes –más del 96%– avaló esa opción, en respuesta al cambio violento del gobierno en Kiev.Ucrania sigue considerando a Crimea como su territorio provisionalmente ocupado.Moscú ha declarado en repetidas ocasiones que los habitantes de Crimea, de manera democrática y en plena conformidad con el derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas, votaron a favor de la reunificación con Rusia.Según el presidente ruso, Vladímir Putin, el tema de Crimea "está cerrado definitivamente".

https://mundo.sputniknews.com/20210210/74-menos-viajes-internacionales-detras-de-los-numeros-del-turismo-en-pandemia-1094391823.html

turquía

rusia

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

covid-19, vuelos, turquía, rusia, oriente medio