Rusia alerta a Turquía y otros países de pasos en apoyo de enfoques bélicos de Ucrania

Rusia alerta a Turquía y otros países de pasos en apoyo de enfoques bélicos de Ucrania

"A todos los países responsables con quienes mantenemos contacto, y a Turquía entre ellos, les recomendamos insistentemente que analicen la situación, las

"A todos los países responsables con quienes mantenemos contacto, y a Turquía entre ellos, les recomendamos insistentemente que analicen la situación, las permanentes declaraciones militaristas del régimen de Kiev y hacemos un llamado para que no alienten sus enfoques militaristas", dijo el canciller ruso al resumir un encuentro con su homólogo egipcio, Sameh Choukri.El presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, después de unas recientes negociaciones con su par de Ucrania, Volodímir Zelenski, que tuvieron lugar durante una visita del mandatario ucraniano a Turquía, declaró que la cooperación entre Ankara y Kiev en el campo de la industria de defensa no va dirigida contra terceros países.Según informó a Sputnik previamente el servicio de prensa del fabricante líder de drones turcos, Baykar, Ucrania ya adquirió drones de ataque Bayraktar.Lavrov resaltó que las autoridades ucranianas corren peligro de cometer acciones imprudentes que podrían terminar mal, ya que "en su afán de restablecer su ranking, el régimen de Kiev es capaz de emprender acciones descabelladas"."Creo que debieron sacar alguna lección en 2014, pero, por el momento, no es así", subrayó el canciller ruso.Desde abril de 2014, Ucrania lleva a cabo una operación contra las milicias en Donbás donde se proclamaron las repúblicas populares de Donetsk y Lugansk, en respuesta al violento cambio de gobierno ocurrido en febrero del mismo año.Los Acuerdos de Minsk, suscritos en septiembre de 2014 y en febrero de 2015, sentaron las bases para una solución política al conflicto, pero no han derivado hasta ahora en el cese de la violencia.Las hostilidades han dejado unos 13.000 muertos, según las estimaciones de la ONU.Rusia ha reiterado en más de una ocasión que no es parte del conflicto ucraniano.

