https://mundo.sputniknews.com/20210412/que-es-la-burbuja-social-y-quienes-deberian-integrarla-1111085016.html

Qué es la 'burbuja social’ y quiénes deberían integrarla

Qué es la 'burbuja social’ y quiénes deberían integrarla

"Quedate en tu burbuja" es una frase muy escuchada desde el inicio de la pandemia, pero a veces genera confusiones en cuanto a quienes deberían formar parte de ella.

2021-04-12T22:10+0000

2021-04-12T22:10+0000

2021-04-12T21:16+0000

zona violeta

contagio

confinamiento

movilidad

burbujas

familia

nueva zelanda

uruguay

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0c/1111087530_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_bc154ad0495cb0e54cac7c1e7b291652.jpg

Qué es la 'burbuja social’ y quiénes deberían integrarla "Quedate en tu burbuja" es una frase muy escuchada desde el inicio de la pandemia, pero a veces genera confusiones en cuanto a quienes deberían formar parte de ella.

La primera ministra de Nueva Zelanda fue una de las primeras en utilizar el concepto de 'burbujas sociales' como medida para salir del confinamiento. Este implicaba no solo a las personas del hogar sino también a otras cercanas, como la familia extendida o cuidadores, con el requisito de que quienes integraban una burbuja no podían formar parte de otra.Pero el término 'burbuja' ha adoptado distintos significados según el país y el momento de la pandemia. Por ejemplo, en algunos casos se estableció como límite 10 personas, mientras que en otros abarca solo a los convivientes, como en el caso de Uruguay. El experto habló sobre la confusión que puede generar el término 'burbuja', sobre la claridad del 'quedate en casa' y sobre cómo no necesariamente reducir la 'movilidad' implica disminuir los contagios.Esto y más en Zona Violeta. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y las 0 GMT. En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

nueva zelanda

uruguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

аудио, contagio, confinamiento, movilidad, burbujas, familia, nueva zelanda, uruguay