Presidente electo de Ecuador buscará mayor apertura comercial con EEUU y China

"Buscaré desde el primer día un tratado de libre comercio con Estados Unidos, que es nuestro principal socio comercial (…) Buscaremos una apertura comercial y

El Gobierno saliente de Lenín Moreno inició acercamientos con su par de Estados Unidos con miras al tratado de libre comercio, sin embargo no tuvo mayores avances.Lasso señaló que buscará adherirse al tratado de libre comercio que ya tienen Perú y Colombia con Estados Unidos porque no es muy realista pensar que el senado de ese país se dedique a estudiar un acuerdo particular con Ecuador, que tiene una economía pequeña.Además, dijo que en las relaciones comerciales Ecuador más que deuda buscará inversión.China fue un importante socio para Ecuador, sobre todo durante el Gobierno de Rafael Correa (2007-2017), que acudió a la figura de preventa de petróleo para obtener créditos, aunque a tasas de interés altas, del gigante asiático.Durante ese Gobierno China pasó a tener una importante presencia en el país sudamericano, no solo como financista y en el sector petrolero como comprador del crudo ecuatoriano, sino también en el sector eléctrico, con la construcción de importantes centrales de generación.La relación entre Ecuador y Estados Unidos se deterioró durante el Gobierno de Correa.Moreno asumió la Presidencia de Ecuador en mayo de 2017, y desde inicios de 2018 dio un giro a las relaciones del país con Estados Unidos.Según datos oficiales, Lasso venció con alrededor de 5 puntos de ventaja al candidato de Correa, Andrés Arauz, en el balotaje presidencial del domingo.

