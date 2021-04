https://mundo.sputniknews.com/20210412/pedro-castillo-festeja-y-prepara-su-estrategia-para-triunfar-en-segunda-vuelta-1111060709.html

Pedro Castillo festeja y prepara su estrategia para triunfar en segunda vuelta en Perú



Luego de la sorpresa y de los festejos iniciales, en el partido Perú Libre analizan cuáles son los pasos a seguir para llegar a la fecha de la segunda vuelta,

Luego de la sorpresa y de los festejos iniciales, en el partido Perú Libre analizan cuáles son los pasos a seguir para llegar a la fecha de la segunda vuelta, el próximo 6 de junio, con mayor envergadura electoral. Si bien su contendiente aún no está definido, cualquiera de los tres posibles será un paladín del modelo neoliberal instaurado en el país en 1990.El docente y agricultor Pedro Castillo resultó ganador en las elecciones generales de este domingo con el 16,1% (según resultados a boca de urna). Su propuesta de Gobierno requiere la elaboración de una nueva Constitución, que incluya en el Estado a las comunidades indígenas y campesinas, históricamente postergadas en este país de 32 millones de habitantes.Fueron justamente esas poblaciones de áreas rurales y selváticas quienes el domingo 11 de abril dieron su voto de confianza a Perú Libre. Castillo, quien hasta hace algunas semanas no figuraba en las encuestas, se hizo fuerte lejos de los centros urbanos.A minutos de conocer el resultado que lo llevará al Congreso, Bellido sostuvo: "El compañero Pedro Castillo Terrones es un hermano luchador, dirigente social. Es un maestro, un agricultor, que realmente expresa las vivencias del hombre de a pie. Después de 200 años vamos a tener un presidente que defiende la pollera, el poncho y el sombrero", que son las vestimentas distintivas de las y los campesinos peruanos."Estamos muy contentos. Porque sin tener los millones de dólares de las empresas transnacionales y de las ONG (organizaciones no gubernamentales), sin tener de nuestro lado a las encuestadoras, hemos demostrado que Perú está unido por una nueva Constitución", agregó el congresista electo.La propuesta de conformar una Asamblea Constituyente estuvo presente en todos los discursos de campaña de Castillo. "Necesitamos una nueva Constitución que exprese la voluntad de nuestros pueblos. Que exprese la aspiración por un verdadero desarrollo de este pueblo, que viene luchando hace más de 500 años contra el colonialismo", expresó Bellido.Una campaña silenciosaEn las últimas semanas, comenzaron a circular en las redes sociales fotografías de los actos de campaña de Castillo, en plazas de pequeños poblados repletas de indígenas de poncho y sombrero, igual que el candidato socialista. Pero en los medios de comunicación nacionales no tenía el despliegue que se ofrecía a otros candidatos, emparentados con los poderes que tradicionalmente dominaron Perú.El jueves pasado, Castillo cerró su campaña en la capital de la república. Tomó Lima, como había predicho. Rodeado de sus seguidores, se paseó en caballo por el centro de la metrópoli. Hasta que se bajó para dar su discurso ante miles de limeños y personas venidas de todo el país. En ese momento, los demás candidatos se dieron cuenta de que Castillo se había vuelto muy popular, pero ya nada pudieron hacer por evitar el resultado de este domingo.En la madrugada del 12 de abril, con los cómputos del Órgano Nacional de Procesos Electorales (ONPE) avanzados al 46%, Castillo seguía liderando la votación con el 16%. Segundo estaba Hernando de Soto, de Avanza País, con el 13,6%; tercero Rafael López Aliaga, de Renovación Popular, con el 13%, y cuarta Keiko Fujimori, de Fuerza Popular, con el 12,7%.Para saber contra quién disputará Castillo la presidencia aún resta esperar a la consolidación de los datos del domingo. Las actas de las áreas rurales son las que más tardan en llegar a los sitios oficiales de conteo. Considerando el apoyo a Perú Libre en estas regiones, es de esperar que su porcentaje de votación crezca en los próximos días, hasta tener los resultados definitivos.Maestro, agricultor, posible presidenteCastillo, de 51 años, es maestro desde hace 25 años en escuelas rurales. Viene de una familia de agricultores de Cajamarca, un departamento serrano del norte peruano. En esa región, en los años '80 se hizo "rondero". Así se llama a quienes integraban las Rondas Campesinas, conformadas en las comunidades ante la desprotección estatal, para enfrentar la amenaza de grupos armados de esa época, como Sendero Luminoso.El ganador de las elecciones presidenciales se hizo conocido en 2017, cuando lideró la huelga del magisterio contra el Gobierno de Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018) en reclamo de mejores sueldos y condiciones laborales. La noticia de que había salido primero la recibió en Cajamarca, donde se desató de inmediato el festejo, con baile incluido. Pero, fiel a su estilo, pidió tomarse los datos con tranquilidad y esperar al avance de la votación para conocer los resultados oficiales.Más allá de quien logre imponerse el próximo 6 de junio, el nuevo Gobierno deberá lidiar con un congreso fragmentado, sin un partido con una mayoría parlamentaria destacable. Perú Libre podría llegar a tener el 20% sobre un total de 130 parlamentarios, pero no será suficiente para encarar los cambios profundos que postula."Mañana arrancamos con ese propósito. Todas las estrategias y diálogos deben orientarse a tener una nueva Constitución. Abriremos espacios para que la gran mayoría, tanto del Ejecutivo como del Legislativo, formen una sola corriente que nos permita seguir luchando por una Latinoamérica libre y solidaria: una patria grande", agregó.Un triunfo del puebloPara el sociólogo y analista Martín Guerra, "la candidatura de Pedro Castillo ha sido construida casi sin dinero. Con el esfuerzo y el cariño del pueblo en todo el país, silentemente, sin hacer mucha bulla, con cero cobertura mediática".Comentó que, días atrás, se hizo un cuadro de cuántas entrevistas televisivas habían dado los 18 candidatos presidenciales. "Uno de la derecha había tenido 30 entrevistas, mientras Pedro Castillo había tenido una. Ha peleado David contra Goliath. Esa ha sido la lucha", graficó.El de Castillo "es un primer lugar interesante", dijo Guerra. Pero observó que "está seguido de tres candidatos de la derecha liberal, con Acción Popular (de Yonhy Lescano), y tres de la ultraderecha, con Keiko Fujimori y otros neofujimoristas con el rostro lavado: De Soto, quien es autor del programa político de Alberto Fujimori en los '90; y López Aliaga, quien se ha enriquecido increíblemente gracias a la mafia fujimorista de los 90'".El domingo, luego de conocerse los resultados, cada uno de estos candidatos —por su lado— dio a entender que se aliarán para enfrentar a Castillo. Entre los tres ya juntan más de un 30% de votos."Entonces, se le viene difícil a Pedro Castillo poder superar eso en segunda vuelta. Pero también hubo ausentismo", evaluó el analista. Según el ONPE, no habría votado el 27% del padrón electoral, conformado por 25 millones de electores.Castillo aún tiene dos meses para lograr convencer e incluir a quienes se mostraron renuentes a participar de este proceso democrático.

