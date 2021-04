https://mundo.sputniknews.com/20210412/mas-de-200-temblores-sacuden-suroeste-de-japon-junto-a-islas-tokara-en-los-ultimos-3-dias-1111049912.html

Más de 200 temblores sacuden el suroeste de Japón junto a las islas Tokara en los últimos 3 días

En total, en la zona, que se encuentra en la prefectura de Kagoshima, se registraron 206 sismos, de los cuales hoy tuvieron lugar 23 temblores. El número

En total, en la zona, que se encuentra en la prefectura de Kagoshima, se registraron 206 sismos, de los cuales hoy tuvieron lugar 23 temblores. El número máximo de terremotos, 98, fue registrado el pasado sábado 10.La oficina observa todos los temblores de magnitud superior a 2,0 que ocurrieron en la zona. Once veces la magnitud fue superior a 4 puntos, y dos veces se observó una magnitud superior a 5.La actividad sísmica comenzó en la zona desde la noche del viernes 9 de abril, no existen datos sobre posibles víctimas o sobre destrucción de la infraestructura. En todos los casos, el foco se encontraba a una profundidad de 20 kilómetros.Se informó que por el momento no hay amenaza de tsunami.

