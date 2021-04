La Iglesia mexicana y su intención de guiar el voto de los católicos

https://mundo.sputniknews.com/20210412/la-iglesia-mexicana-y-su-intencion-de-guiar-el-voto-de-los-catolicos-1111092434.html

En medio de las campañas electorales, la Arquidiócesis Primada de México dio a conocer una guía para orientar a los fieles católicos al momento de ejercer su voto el próximo 6 de junio.A través de un artículo publicado en Desde la fe, la Iglesia Católica hizo un llamado a los votantes a no elegir a los candidatos con base en la popularidad ni porque den regalos a cambio del voto."La capacidad de las personas debe ser más importante para nosotros, antes que su popularidad. No debemos decidir solamente porque alguien sea más popular, y menos aún porque está haciendo regalos de campaña. Nuestra decisión tendrá consecuencias en el futuro para toda una comunidad", se lee en el texto. Por otra parte, instó a los votantes a tomar en cuenta temas como: vida, familia y libertad religiosa. En este sentido, comentaron que "estos son la primera prueba que debemos pasar para tomar una decisión a favor de alguien; si algún candidato se niega a tomar estos temas o a posicionarse sobre ellos, causa una duda razonable, pues podría pensarse que esa persona tampoco tomará decisión al respecto estando en el ejercicio de sus funciones". "En estos tiempos no es posible mantener una posición neutral sobre el respeto a la vida, a la familia y a la libertad religiosa. Se debe apoyar a quienes, con claridad, se han posicionado por la defensa de la vida de todo ser humano, por quienes ven a la familia como la solución a los problemas, y por quienes defienden la libertad religiosa", se explica.En este sentido, la guía precisa que toda vez que los candidatos pasen la prueba correspondiente a los temas que refieren a la defensa de la vida y la familia, es necesario que también se consideren temas como: seguridad pública, educación, salud y respeto a las instituciones. Además, se señala que es necesario tomar en cuenta la capacidad de las personas que se elegirán como representantes, así como "entender cuáles son las facultades y responsabilidades de cada cargo por el cual estamos votando". En consecuencia, se explica que la intención de la guía es "destacar la necesidad actual de votar por candidatos que den muestra de una clara capacidad para el Gobierno y la gestión pública en asuntos determinantes para la vida nacional y el futuro del país".

