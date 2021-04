https://mundo.sputniknews.com/20210412/la-actriz-argentina-lolita-torres-la-musa-por-la-que-gagarin-moria-de-amor-1111085447.html

La actriz argentina Lolita Torres, la musa por la que Gagarin "moría de amor"

"Es una anécdota muy simpática en nuestra familia", dijo en entrevista con Sputnik el cantante y compositor conocido en todo Latinoamérica por Color Esperanza,

60 años del primer vuelo tripulado al espacio

"Es una anécdota muy simpática en nuestra familia", dijo en entrevista con Sputnik el cantante y compositor conocido en todo Latinoamérica por Color Esperanza, Tratar de estar mejor y Sueños, entre otros éxitos, así como por las películas La Furia y Casi leyendas.La historia cuenta que Gagarin escuchaba diariamente las canciones de Lolita Torres durante su concentración y entrenamiento antes de convertirse en el primer ser humano con presencia en el espacio exterior, hecho del que se cumplen 60 años este lunes 12.La anécdota la contó por primera vez la propia actriz en su biografía Querida Lolita, escrita por el periodista Mario Gallina."En 1962, por intermedio de la Embajada de la Unión Soviética en la Argentina, recibí una carta de Yuri Gagarin, el primer astronauta que orbitó la Tierra. En ella se declaraba fan mío y me solicitaba una foto autografiada. Yo no lo podía creer y hasta sentí algo de pudor, por provenir de un héroe a nivel mundial. Así se lo manifesté a vuelta de correo, al tiempo que le mandé la foto, pidiéndole a su vez, que me mandara una suya. Cuando lo hizo, me respondió algo que nunca olvidé: 'No soy ningún héroe. Soy sólo su admirador N 1'", relató la artista.En la esquela, Gagarin también le juró a Lolita. "La primera música que llegó al espacio es la que llevé en mi mente y en mi corazón, es decir, su voz".Lo cierto es que Lolita Torres ya era muy conocida en Rusia por sus películas, una historia similar a la que hoy atraviesa la actriz y cantante uruguaya Natalia Oreiro, compañera de elenco de Diego Torres en 2018 en la película Re loca."Es una historia parecida a la de Natalia y lo hablamos", recordó Torres, "ella me comentaba que lo sentía como muy similar y que la gente mayor en Rusia todavía le habla de mamá. De hecho, cantó una canción de mamá y creo que hasta tenían un cierto parecido".La pandemia de COVID-19 obligó a cancelar un viaje que el propio Diego iba a hacer a Moscú, en agosto pasado, para volver a trabajar junto al cantante Leonid Agutin, con quien grabó la canción Quédate, cuyo videoclip es un homenaje a Lolita Torres, y que está incluido en el primer álbum íntegramente en español cantado por un artista ruso.La actriz y el cosmonautaLolita Torres y Yuri Gagarin por fin se conocieron en el Festival de Cine de Moscú del año 1963 y, según las crónicas de la época, estrecharon sus manos con afecto y admiración mutua.La propia Lolita brindó una escueta descripción del encuentro en su biografía: "Tuve el honor de estrechar su mano al año siguiente de este intercambio epistolar, cuando fuimos presentados".El artista todavía recuerda "el amor que recibía" durante los viajes que hizo cuando niño junto a su madre por la entonces Unión Soviética, "un montón de países que requerían giras de dos o tres meses y 50 o 60 conciertos".Incluso decidió junto a su pareja, la modelo Débora Bello, llamar Nina a su hija nacida en 2013."Mucha gente piensa que es un nombre italiano pero no, es un nombre ruso", como [la novela de León Tolstói] Ana Karenina.Cuando surgió su nombre con mi mujer nos encantó y cobró más sentido por tener relación con Rusia", explicó."Estamos deseando que este mundo se abra, añorando la libertad que teníamos de viajar, de poder conectarnos, llevar nuestra música de un lugar a otro. Estamos tratando de pasar este momento con paciencia dentro de esta incertidumbre que nos generan las noticias que vivimos día a día", añoró Diego Torres al tiempo de hablar sobre la pandemia de COVID-19. En otras palabras, el actor desea, como todos, salir de una vez a nuestro propio espacio exterior.

