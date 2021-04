Hinchas uruguayos de fútbol piden expulsar a represores de dictadura de padrón de clubes

https://mundo.sputniknews.com/20210412/hinchas-uruguayos-de-futbol-piden-expulsar-a-represores-de-dictadura-de-padron-de-clubes-1111088623.html

La iniciativa, explicó Couto, comenzó cuando un grupo de hinchas y socios de Peñarol confirmó la afiliación vitalicia de Gavazzo y Cordero a la institución y se asoció con Gol Contra La Impunidad para expulsarlos del club.En 2018 el mismo colectivo, que agrupa a organizaciones sociales, sindicatos y particulares, realizó una campaña para expulsar de la selección uruguaya de fútbol al entonces jefe de seguridad Miguel Zuluaga, acusado de participar de operativos de tortura durante la dictadura, algo que finalmente sucedió.El vocero dijo que se puso al tanto al presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, de la iniciativa que iban a lanzar, pero añadió que "indistintamente de cualquier señal que pueda dar el club, la campaña en cuanto a la condena social, poner el tema arriba de la mesa y aclarar quiénes son estos dos terroristas de Estado, va a continuar independientemente de los tiempos que maneje la institución a la hora de expulsarlos del padrón de socios".Desde la institución, Ruglio explicó a esta agencia que el tema debe pasar por el órgano máximo que tiene el club, que es la asamblea representativa."Ahí tienen que hacer el planteamiento, llevar adelante la moción y ver si tienen los votos o no para llevar adelante eso", dijo.El presidente de Peñarol añadió que desde su punto de vista personal apoya este tipo de movimientos y cree "profundamente que el club debe dar un mensaje claro sobre estas cosas"."Apoyo este tipo de iniciativas porque me parece que son de conciencia social y de mensajes que como institución tenemos que dar bien claro", expresó, aunque insistió que es algo que debe decidir la asamblea representativa de socios.En el comunicado de lanzamiento de la campaña, el colectivo invita a organizaciones sociales, gremios, espacios culturales, agrupaciones o particulares a sumarse y enviar sus firmas de apoyo para "hacerle otro gol a la impunidad".La organización Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos en la dictadura, que en 2018 se unió a la campaña contra Zuluaga, respaldó la nueva iniciativa.Couto dijo que la idea es sumar adhesiones para darle peso social a la campaña de cara a la presentación de la moción en la próxima asamblea.ConcientizarLa idea es que la campaña se extienda a otros clubes, ya sea de fútbol, básquetbol y distintas organizaciones deportivas que encuentren dentro de sus instituciones personas que hayan formado parte del Estado represor que reinó en la dictadura uruguaya en los años 70 y 80, explicó Couto, quien es socio de Peñarol hace 30 años.El objetivo es generar conciencia dentro de los clubes, dijo, y puso como ejemplo el caso de Argentina en donde la mayoría de las instituciones han creado comisiones de derechos humanos que tratan estos temas."Hay concientización no solo desde el club hacia afuera sino desde el club hacia adentro, con jugadores, con los distintos empleados de las instituciones sobre lo ocurrido en las distintas dictaduras enmarcadas dentro del Plan Cóndor", añadió.El Plan Cóndor fue un operativo de represión que urdieron las dictaduras de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay en los años 70 y 80, con el apoyo de Estados Unidos.La iniciativa de los hinchas de Peñarol pretende que pueda darse un cambio sustancial en cuanto a las políticas de los clubes en este país "referidas a estos temas de una historia negra y oscura, tanto de Uruguay como de toda Latinoamérica"."Queremos que Peñarol tome una postura institucional y marque la cancha por primera vez en la historia del país respecto a los distintos acontecimientos que ocurrieron y, en una primera instancia, expulse a estos personajes", concluyó el vocero.Sobre la posibilidad de que Peñarol aborde estas temáticas, Ruglio señaló que el club armó desde la asunción de su administración, en diciembre pasado, una comisión de asuntos sociales."Ahí se trabajan y se evalúan todo tipo de temas de actualidad o temas importantes para la sociedad en los que Peñarol pudiese tomar postura y será allí donde se tengan que laudar estas cosas", expresó.Gol Contra la Impunidad recuerda que Gavazzo fue condenado junto con otros militares por 28 homicidios especialmente agravados, así como por el secuestro y ejecución del maestro y periodista Julio Castro, en 1977, cuyo cuerpo fue encontrado en 2011, y el asesinato y posterior desaparición de un integrante de la guerrilla del Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros, Roberto Gomensoro, en 1973.Mientras que Manuel Cordero fue condenado en la megacausa Plan Cóndor y Automotores Orletti, por privación ilegítima de la libertad de 11 detenidos desaparecidos en Argentina, y está involucrado, entre otros delitos, en la desaparición de María Claudia García, nuera embarazada del poeta argentino Juan Gelman y su nieta Macarena (recuperada), y el secuestro y asesinato de Alberto Mechoso (cuyo nieto figura en el plantel actual del Club Atlético Peñarol).

