España suma 22.744 contagios de COVID-19 y se dispara la incidencia

"En España hasta el momento se han notificado un total de 3.370.256 casos confirmados de COVID-19 y 76.525 fallecidos", dice el informe de situación distribuido por el Ministerio de Sanidad.Con estos datos la incidencia acumulada se sitúa en 199 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, prácticamente 20 casos más que los 182 notificados el pasado 9 de abril.Estas cifras llegan 15 días después del comienzo de las vacaciones de Semana Santa y, por lo que respecta a los contagios, suponen la vuelta a los niveles de mediados de febrero, en la tercera ola de la enfermedad, concretamente cercanos a los 30.251 nuevos contagios que se notificaron el 15 de febrero.El director del CCAES valoró los datos de la incidencia acumulada como de una "progresión ascendente que se centra sobre todo en dos o tres Comunidades Autónomas, pero todas tienen una progresión ascendente aunque sea más suave o estabilizada, que debido a los buenos datos de vacunación esperamos que sea algo más lenta, salvo que cometamos errores importantes", explicó.Los territorios a los que se refirió Fernando Simón con unos altos índices de contagios son Navarra (425 casos de incidencia acumulada a 14 días); la Comunidad de Madrid (336) y el País Vasco (320). El indicador de la incidencia acumulada a 14 días comenzó a crecer en España el pasado 15 de marzo, cuando partió de 127,8 casos por cada 100.000 habitantes, en los días previos a las jornadas festivas por la celebración de San José y desde entonces ha ido creciendo progresivamente.Fernando Simón también puso el acento en su rueda de prensa en la ocupación hospitalaria, actualmente un 21,57% de las camas de las Unidades de Cuidados Intensivos (UCIs) están ocupadas por pacientes de COVID-19, "hay capacidad para incrementar el número de camas de UCIs, pero este sigue siendo un volumen muy importante (...) son cifras que no son nada deseables porque ponen todavía en un alto riesgo de presión hospitalaria, muy por encima de lo que nuestros sistemas desearían tener".En esta jornada de lunes 12, también se actualizaron los datos de vacunación en el país, que dejan ya 3.108.437 personas vacunadas por completo (dos dosis) y 7.676.560 personas que recibieron al menos la primera de las inmunizaciones.El portavoz habitual de Sanidad también se refirió a la controversia vivida en los últimos días en torno a la vacuna de AstraZeneca y que causó que en la Comunidad de Madrid el 9 de abril un 62,4% de los citados para vacunarse dejara pasar la oportunidad, en contraste con otros territorios españoles donde el rechazo fue nulo.Fernando Simón, médico epidemiólogo, informó a los periodistas de que "la persistencia de anticuerpos de la vacuna de Astrazeneca se mantendría varios meses, por lo tanto tenemos margen para poder valorar con detalle (...) cuál sería la mejor opción y la mejor estrategia respecto a la segunda dosis sin tener que correr".Continuó explicando que "las opciones son varias: se puede dar una segunda dosis de AstraZeneca, se puede dar una segunda dosis con otro tipo de vacuna o se puede no dar una segunda dosis, si se considera que no va a aportar gran cosa. (...) Lo más sensato, dado que tenemos ese margen de tiempo, es valorar cada una de ellas con estudios específicos", concluyó.

