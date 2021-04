https://mundo.sputniknews.com/20210412/el-reality-space-hero-sera-emitido-este-ano-y-preve-regalar-un-viaje-al-espacio-en-2023-1111081077.html

El reality 'Space Hero' será emitido este año y prevé regalar un viaje al espacio en 2023

El reality 'Space Hero' será emitido este año y prevé regalar un viaje al espacio en 2023

MONTEVIDEO (Sputnik) — A fines de este año comenzará a emitirse a nivel mundial un 'reality show' llamado 'Space Hero', cuyo ganador tendrá como premio 55... 12.04.2021, Sputnik Mundo

Reemer y Sass son propietarios de una productora y de varias empresas cuyo objetivo es ofrecer Space Hero a una audiencia cada vez mayor en todo el mundo, indicaron."El programa comenzará a fines de este año, estén atentos para saber dónde se transmitirá en su país", agregaron.El programa tiene un origen global, ya que quienes forman parte de la iniciativa son de distintas partes del mundo, por ejemplo, Reemer es alemán y Sass es británica, pero vive en Ibiza, España.Detalles del 'show'El reality tendrá 24 participantes de todas partes del mundo que deberán enfrentar desafíos físicos y mentales para probar sus destrezas, aunque aún los realizadores prefirieron no adelantar los detalles de las pruebas.La productora del programa aún está evaluando dónde será construida la Villa Espacial, informó a Sputnik Isadora Casas del Valle, quien realiza la prensa del proyecto en Latinoamérica.Reemer y Sass explicaron que podrán postularse todas las personas mayores de 18 años y que hablen "algo" de inglés."Esperamos que se postulen muchas personas de todos los ámbitos sociales", dijeron.Para poder participar en el concurso televisivo mundial estará disponible en forma gratuita una aplicación.El reality se viene anunciando en distintos medios desde septiembre de 2020, pero sus creadores indicaron a Sputnik que esto no significa que haya un retraso en el inicio del programa, sino que esas publicaciones son parte de los anuncios previstos de la iniciativa.El Space Hero, es decir el ganador o ganadora del programa, no viajará solo al espacio, sino que será parte de una misión a la EEI en la que irán tres astronautas profesionales, explicaron.El vuelo está previsto para el primer trimestre de 2023.La salida será desde Cabo Cañaveral, en el estado de Florida (EEUU, sureste), "acompañada de la fiesta de lanzamiento más grande de la historia", anunciaron Reemer y Sass.Este 12 de abril la NASA firmó un acuerdo para explorar la viabilidad de llevar a un concursante del reality show a la EEI, dice un comunicado de prensa de la compañía Space Hero Partnerships, creadora del programa.La misión Space Hero será proporcionada por el desarrollador de infraestructura espacial Axiom Space y "podría incluir una transmisión en vivo interactiva 24 horas al día, siete días a la semana", agrega el texto de prensa.La firma del acuerdo coincidió con el 60 aniversario del vuelo del cosmonauta ruso Yuri Gagarin, el primer hombre en viajar al espacio.

