Bolsonaro insulta y amenaza con agredir a un senador brasileño en conversación privada

En la conversación, Kajuru (aliado de Bolsonaro) le explica que no quiere participar en la comisión del Senado que investigará los posibles delitos cometidos

En la conversación, Kajuru (aliado de Bolsonaro) le explica que no quiere participar en la comisión del Senado que investigará los posibles delitos cometidos por el Gobierno en la pandemia si tiene ánimo "revanchista", a lo que el presidente responde: "Pero si tú no participas, Randolfe Rodrigues participará, y va a empezar a romper las pelotas, así que voy a tener que agarrarme a las piñas con ese mierda".El 11 de abril se filtró otro fragmento de la conversación privada entre Kajuru y Bolsonaro en la que el presidente expresa su temor por los posibles efectos negativos de la investigación en el Gobierno, y en la que pide a su aliado que maniobre para que el grupo parlamentario investigue también a alcaldes y gobernadores, y no sólo al gobierno federal.El senador opositor remarcó que la única lucha de la comisión de investigación será a favor del pueblo y para que haya vacunas contra el COVID-19 y comida en la mesa de todos los brasileños.Las restricciones contra el COVID-19Asimimo, Jair Bolsonaro comparó las restricciones contra el COVID-19 que están aplicando alcaldes y gobernadores con el comunismo y regímenes dictatoriales.Bolsonaro también remarca que la población está perdiendo empleo y asegura que el "caos llama a la puerta de los brasileños"."Pregúntese lo que cada uno de nosotros puede hacer por Brasil y por su liberad y… prepárese", añadió el líder ultraderechista.En el mensaje, Bolsonaro también alentó el miedo a la izquierda asegurando que si la puñalada que sufrió en la campaña electoral hubiese sido fatal hoy gobernaría Brasil un presidente progresistas, Fernando Haddad o Ciro Gomes: "Su libertad, claramente, ya no existiría", añadió.Bolsonaro lanza este mensaje justo después de que el Tribunal Supremo Federal ordenara abrir una comisión parlamentaria que investigue los posibles delitos cometidos por el Gobierno federal en la gestión de la crisis sanitaria de la pandemia.

