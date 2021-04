https://mundo.sputniknews.com/20210412/astronauta-mexicano-afirma-que-gagarin-abrio-paso-a-la-mayor-conquista-humana-1111091528.html

Astronauta mexicano afirma que Gagarin abrió paso a la mayor conquista humana



El astronauta mexicano, que viajó en el transbordador Atlantis de la agencia espacial de Estados Unidos (NASA) en 1985, describió los detalles de aquella

El astronauta mexicano, que viajó en el transbordador Atlantis de la agencia espacial de Estados Unidos (NASA) en 1985, describió los detalles de aquella hazaña de los científicos rusos en su conferencia magistral, titulada "Los primeros logros de la carrera espacial y el histórico viaje de Yuri Gagarin", del 12 de abril de 1961.Vela, doctor en Ingeniería Mecánica y Eléctrica, señaló "las circunstancias políticas e históricas muy diferentes de las actuales" en las que se desarrolló la carrera espacial durante la pasada Guerra Fría, para evaluar y valorar la situación actual de la ciencia espacial en el mundo.En el evento, organizado por la Agencia Espacial Mexicana, el también segundo astronauta latinoamericano después del cosmonauta cubano Arnaldo Tamayo Méndez, destacó que esa cooperación permitió la construcción de la Estación Espacial Internacional (EEI), ensamblada por Estados Unidos, Rusia, Japón, Canadá y varios países europeos.Vela envió sus mejores deseos de éxito a la misión de cosmonautas de varias naciones que, en coincidencia con esta misma fecha, "están actualmente a bordo de la EEl, orbitando la Tierra a 28.000 kilómetros por hora".El científico recordó que como una "curiosa coincidencia", en esta misma fecha, pero de 1981, ocurrió el primer vuelo tripulado de los transbordadores espaciales lanzados desde la península estadounidense de Florida (sureste) por la NASA, de modo que también se celebra el 40 aniversario del programa en el que él mismo participó.LegadoEl astronauta mexicano comentó que en nuestros días "nuevos astronautas de muchas naciones realizan hazañas sorprendentes, pero es indudable que junto a sus nombres permanecerá en un lugar especial el de Yuri Gagarin, que dio el primer paso, y que siempre seguirá siendo el primero".Al honrar la memoria del cosmonauta ruso, señaló que su triunfo hace 60 años lo logró "con decisión y valentía", cuando se convirtió en "el primer ser humano que incursionó en lo desconocido y demostró que era posible visitar el espacio, y regresar sano y salvo a la Madre Tierra".Reseñó además la forma en que "Yuri decidió participar y someterse a todas las pruebas de rigor" con una preparación formidable."Fue un joven carismático de baja estatura, de 1,57 metros, pero con un gran corazón, enorme valor y amor a su patria", expresó Vela.Contrastó el entrenamiento de Gagarin con el que se impartía en el Programa Mercurio, que se desarrollaba al mismo tiempo en Estados Unidos, cuyos astronautas eran conocidos y "objeto de adoración pública", mientras eran entrenados y antes de sus viajes.En cambio, "en Rusia, los cosmonautas se entrenaban en el más absoluto de los secretos, en la llamada Ciudad Estelar, en las afueras de Moscú, eran totalmente desconocidos por el público hasta que realizaban sus vuelos orbitales, cuando el factor sorpresa podría ser espectacular y contundente", explicó el investigador.Tampoco conocían a Serguéi Koroliov, responsable del programa espacial soviético, diseñador de la capsula Vostok-1 y del sistema de lanzamiento que se realizaría en el histórico cosmódromo Baikonur, la más antigua y mayor base espacial del mundo, a 2.500 kilómetros de Moscú.Vela recordó el mensaje de Gagarin a todo el mundo enviado por la radio antes del despegue: "Dentro unos minutos una poderosa nave me llevará lejos al espacio (…), toda mi vida me parece ahora un solo instante magnífico, ser el primer ser humano en el Cosmos y entablar solo un duelo inaudito con la naturaleza, ¿acaso se puede soñar en algo más?".Después del despegue, los motores lanzaron al cohete y en nueve minutos la nave estaba en órbita, a una altitud de 315 kilómetros sobre el nivel del mar."Entonces constató la magia de la ingravidez , cuando comenzaron a flotar algunos objetos que no estaban fijados a la cápsula, como un lapicero o un cuaderno de notas", relató el astronauta.El viaje duraría 108 minutos para que Gagarin completara una sola vuelta alrededor de la Tierra, la primera vez de un ser humano en el espacio."Durante años se ha celebrado la hazaña y él se convirtió en celebridad internacional, que recorrió el mundo como mensajero de la paz y de la importancia de cuidar al Planeta como la casa de todos", recordó el científico.El cosmonauta falleció en 1968, al estrellarse el avión caza en el que realizaba maniobras habituales de entrenamiento, a los 34 años de edad.

