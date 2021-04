https://mundo.sputniknews.com/20210411/se-filtran-los-datos-de-13-millones-de-usuarios-de-clubhouse-1111034612.html

Se filtran los datos de 1,3 millones de usuarios de Clubhouse

Se filtran los datos de 1,3 millones de usuarios de Clubhouse

Entre los datos filtrados se incluyen:

2021-04-11

2021-04-11T13:45+0000

2021-04-11T13:45+0000

tecnología

clubhouse

datos personales

redes sociales

ciberseguridad

Entre los datos filtrados se incluyen:Al mismo tiempo, los hackers no lograron acceder a los datos personales como los números de cuentas y tarjetas bancarias o los documentos privados. En cualquier caso, los datos filtrados pueden utilizarse por los estafadores en ataques de phishing o para la denominada ingeniería social, y es que los ciberpiratas también son capaces de crear perfiles detallados de sus víctimas utilizando las brechas en otras bases de datos.Si eres usuario de Clubhouse y quieres saber si tus datos personales se han filtrado, puedes utilizar esta herramienta. Asimismo, te recomendamos crear una contraseña más segura con un gestor de contraseñas y activar la autenticación de dos factores para proteger tus datos y evitar los posibles ataques. Hasta la fecha, la propia red social no se ha pronunciado acerca de la filtración masiva.En este artículo, te explicamos por qué no deberías instalar las versiones pirata de Clubhouse para Android. Y estos son los 10 datos curiosos sobre la plataforma del momento.

clubhouse, datos personales, redes sociales, ciberseguridad