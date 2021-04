https://mundo.sputniknews.com/20210411/los-agricultores-franceses-luchan-contra-una-extraordinaria-ola-de-frio--fotos-video-1111036248.html

Los agricultores franceses luchan contra una extraordinaria ola de frío | Fotos, vídeo

Los agricultores franceses luchan contra una extraordinaria ola de frío | Fotos, vídeo

En los últimos días, los termómetros en Francia han bajado hasta los seis grados bajo cero, lo que podría provocar en el sector agropecuario las peores

En los últimos días, los termómetros en Francia han bajado hasta los seis grados bajo cero, lo que podría provocar en el sector agropecuario las peores pérdidas en décadas. Incluso los viñedos de algunas de las regiones vinícolas más prestigiosas del país, como Champaña, Burdeos y Borgoña, se han visto amenazadas por estas variaciones climáticas. Así, los viticultores calculan que han perdido entre el 80% y el 90% de la cosecha anual.Sin embargo, no solamente los viñedos, sino también otros cultivos, como la remolacha, la colza, la pera y el albaricoque, entre otros, se han visto afectados en regiones que van desde el norte al suroeste del país.La ola de frío causó grandes daños en "casi todos los departamentos", anunció la presidenta de la Federación Nacional de los Sindicatos Explotadores Agrícolas —FNSEA, por sus siglas en francés—, Christiane Lambert. Indica que los territorios más dañados al norte de Francia "40.000 hectáreas de remolacha se han congelado", como Turena, Saona y Loira, Vaucluse, Dordoña, Borgoña y Gironda."Estaban en plena floración, lo que significa que todos los racimos y las flores estaban abiertos y sufrieron todo el frío que tuvimos en la noche del [5 de abril] lunes. El resultado es que todos los órganos dentro de la flor se han quemado. Así que no somos muy optimistas de cara al futuro", lamenta uno de los agricultores, cuyos cultivos de peras y cerezas no soportaron estas inesperadas heladas.Estado de calamidad agrícola"Hemos puesto en marcha el plan de catástrofes agrícolas que nos permite prestar apoyo financiero, especialmente en el sector de la arboricultura", aseguró el ministro de Agricultura de Francia, Julien Denormandie, quien instó a una "movilización total para apoyar a los viticultores, a los arboricultores y a los agricultores que han sufrido estos daños lo más rápidamente posible".El 8 de abril el Gobierno francés declaró el estado de calamidad agrícola y anunció un paquete de rescate, sin especificar la cantidad de subvenciones que se dedicarán a paliar las pérdidas. Al mismo tiempo, este plan garantiza indemnizaciones a los agricultores por la pérdida de la cosecha o fondos relacionados con fenómenos climáticos calificados como excepcionales, según el Ministerio de Agricultura.Anteriormente, el ministro de Agricultura justamente enfatizó que se trata de una "situación bastante excepcional", ya que la ola de frío ha afectado a una gran parte del territorio francés, a diferencia de otras ocasiones en las que estos fenómenos eran más locales.Los agricultores tienen miedo de que las medidas anunciadas no sean suficientes, y ya han solicitado un plan de rescate más sólido. Algunos de ellos incluso intentaron luchar contra la naturaleza e instalaron braseros para proteger su cosecha, pero el calor no fue suficiente.Normalmente, en esta época las temperaturas son primaverales y las cosechas están en flor. Y con la actual situación se teme que se repita lo ocurrido en el año 2017, cuando las heladas de abril destruyeron gran parte de la vendimia.

