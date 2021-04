Las elecciones en la capital de Perú transcurren con normalidad

https://mundo.sputniknews.com/20210411/las-elecciones-en-la-capital-de-peru-transcurren-con-normalidad-1111040851.html

La jornada de votación comenzó con tranquilidad en la ciudad de Lima, Perú, salvo en algunos centros electorales donde se tardó en abrir las mesas por la ausencia de jurados. Aunque la situación tendía a normalizarse hacia el mediodía, hubo quejas de la población por tener que soportar el fuerte sol, también por lidiar con una aglomeración que debía evitarse, ante la escalada de casos de COVID-19 que se registra en el país.Se formó una larga fila ante el Estadio Municipal de Chorrillos, distante 17 kilómetros del casco histórico limeño. "¡Lamentablemente los jurados no vienen, entonces las mesas no se habilitan!", gritó una funcionaria del ONPE ante cientos de personas acaloradas que reclamaban para entrar a votar.En el Estadio de San Genaro, a 20 kilómetros del centro de la ciudad, el ambiente era absolutamente el opuesto. Las y los electores ingresaban con tranquilidad, atendiendo a los protocolos de bioseguridad requeridos. En el predio, a metros de las mesas de los jurados, pintaron círculos blancos en el suelo para que se respete el distanciamiento social."Como podemos apreciar, tenemos un tráfico fluido. No hay acumulación de gente, están respetando todos los protocolos de bioseguridad. Se está respetando el uso de alcohol y del pediluvio", dijo a Sputnik un funcionario del ONPE, quien no dio su nombre porque no estaba habilitado para dar entrevistas."También estamos dando información a los votantes sobre la ubicación de las mesas, para que sea más fluido el procedimiento. Hasta el momento todo está yendo bien", aseguró.Afuera del recinto, Daniel Echegaray se retiraba tras emitir su voto. Dijo a Sputnik que "la gente salió a votar en cantidad. Ojalá sepan pensar y voten a conciencia, viendo todo lo que estamos pasando". El país, desde 2017, atraviesa una profunda crisis política, que se espera comenzar a resolver hoy.Es el caso de los expresidentes Alberto Fujimori (1990-2000), en el penal de Barbadillo, y Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), con prisión domiciliaria. También estaría involucrado el expresidente Alan García (1985-1990 y 2006-2011), pero se suicidó cuando la Policía iba a detenerlo por su presunta implicación en el caso de corrupción de Lava Jato, en 2019.Para Echegaray, por estos motivos "ahora la gente se está volcando hacia la izquierda. Creo que Verónika Mendoza es la que lleva el favoritismo en el pueblo. Mi voto es por ella y ojalá que triunfe", se esperanzó.La candidata de Juntos por Perú propone que se escriba una nueva Constitución, con la participación de todos los sectores y en equidad de género. También advirtió que de llegar al Gobierno nacionalizará los recursos naturales para que beneficien al siempre postergado pueblo peruano.En las últimas semanas, ante el crecimiento en las encuestas de los candidatos del progresismo, varios medios de comunicación privados iniciaron una campaña de desprestigio. Pedro Castillo, de Perú Libre, tiene vasto apoyo en las áreas rurales y también propone la redacción de una nueva Constitución, que deje atrás el legado del texto fujimorista de 1993.De este profesor algunos medios privados comenzaron a decir que es militante de la organización armada Sendero Luminoso, que estuvo activa en las décadas del '80 y '90.Castillo, actualmente de 51 años, era un adolescente en esa época. Además, está comprobado que era "rondero". Integraba las Rondas Campesinas, que enfrentaron a la guerrilla para defender a sus comunidades, ante la desprotección estatal.De Verónika Mendoza, se recordó su pasado como secretaria de Nadine Heredia, quien fue primera dama durante la gestión de su esposo, Ollanta Humala (2011-2016). Ambos fueron investigados por diversos casos de corrupción, pero finalmente fueron liberados.De hecho, hoy Humala es uno de los 18 candidatos en competencia por la presidencia, por el Partido Nacionalista Peruano, aunque tiene nulas chances de pasar a segunda vuelta.Según la última encuesta difundida antes de las elecciones, ninguno de los y las candidatas tiene más del 13% de apoyo. Pero hoy, a partir de las 19 horas, se comenzará a saber si esos estudios mostraban algo de veracidad, o simplemente pretendían condicionar las decisiones del electorado peruano, conformado por 25 millones de votantes.En caso de que nadie supere el 50% de votos, los dos candidatos presidenciales con más apoyo disputarán una segunda vuelta el próximo 6 de junio.Además de presidente y 130 congresistas, en las papeletas se deberá elegir por un total de cinco legisladores para el Parlamento Andino, que reúne a los países de la Comunidad Andina (Bolivia, Perú, Chile, Ecuador y Colombia).

