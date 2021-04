https://mundo.sputniknews.com/20210411/eurocomisario-cree-que-sputnik-v-llegara-demasiado-tarde-a-la-ue-1111027861.html

Eurocomisario cree que Sputnik V llegará "demasiado tarde" a la UE

Eurocomisario cree que Sputnik V llegará "demasiado tarde" a la UE

"Estoy convencido que la Agencia Europa de Medicamentos estudiará Sputnik V y emitirá una evaluación apropiada. Pero la posible autorización no significa que

2021-04-11T03:13+0000

2021-04-11T03:13+0000

2021-04-11T03:13+0000

internacional

sputnik v (vacuna)

vacuna contra coronavirus

ue

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/08/0e/1092420738_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_c2e7e08863a1850a5e1a60e3b5803c9c.jpg

"Estoy convencido que la Agencia Europa de Medicamentos estudiará Sputnik V y emitirá una evaluación apropiada. Pero la posible autorización no significa que la vacuna pueda producirse en cantidades suficientes. (...) En cuanto a nuestro objetivo de vacunar a todos los europeos en verano (boreal), es posible que Sputnik V simplemente llegue demasiado tarde", dijo Breton en una entrevista con Spiegiel.Afirmó al mismo tiempo que la UE contará con dosis suficientes de vacunas para lograr la inmunidad colectiva en verano.Breton había afirmado que Europa podría prescindir de Sputnik V dado que contaba ya con cuatro otras vacunas autorizadas. Había dicho también que Sputnik V era una buena vacuna pero que era necesario organizar su producción en la Unión Europea para lo cual Rusia requeriría asistencia.El presidente ruso, Vladímir Putin, ha afirmado que Rusia no impone a nadie sus fármacos anticovid pero cuestionó las declaraciones de que la Unión Europea no los necesita.

https://mundo.sputniknews.com/20210326/la-comision-europea-ve-imposible-lanzar-produccion-de-vacuna-sputnik-v-en-la-ue-este-ano-1110472890.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

sputnik v (vacuna), vacuna contra coronavirus, ue