El mejor regalo para homenajear el 60º aniversario del vuelo de Gagarin

Tras dar dos vueltas a la Tierra y permanecder en el vuelo tan solo 3 horas y 25 minutos, la nave Soyuz Yuri Gagarin se acopló a la Estación Espacial

Tras dar dos vueltas a la Tierra y permanecder en el vuelo tan solo 3 horas y 25 minutos, la nave Soyuz Yuri Gagarin se acopló a la Estación Espacial Internacional (EEI).La nave trasladó a la plataforma orbital a los cosmonautas rusos Oleg Novitski y Piotr Dubrov y al astronauta estadounidense Mark Vande Hei, miembros de la 65ª expedición.En la rueda de prensa previa al lanzamiento le preguntaron a Piotr Dubrov si tiene miedo de subir al espacio ultraterrestre:Está previsto que Oleg Novitski regrese a la Tierra el 17 de octubre, mientras que Mark Vande Hei y Piotr Dubrov permanecerán en la órbita durante varios meses más.Entre tanto, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) examinará el cumplimiento de los estándares científicos y éticos durante los ensayos clínicos de la vacuna rusa contra el coronavirus Sputnik V, comunicó el periódico The Financial Times.La investigación de la EMA tendrá lugar después de que varias fuentes familiarizadas con el proceso de aprobación del regulador europeo expresaran preocupación por la posible violación de "las buenas prácticas clínicas" durante las pruebas del fármaco ruso.El investigador y jurista ruso Serguei Karnaujov departió su opinión acerca de lo qué animaría al regulador europeo:Este 8 de abril el exjefe de la Comisión Europea Jean-Claude Juncker declaró que la Unión Europea debe adquirir la vacuna rusa Sputnik V después de su verificación correspondiente por parte de la Agencia Europea de Medicamentos. El virus no entiende de fronteras.El expresidente de la Comisión Europea destacó que "el COVID-19 no se anda con juegos", por lo cual no resulta oportuno rechazar la vacuna simplemente porque se produce en Rusia.En tanto, la participación en la gran asociación euroasiática está abierta para la Unión Europea, siempre y cuando Bruselas esté interesado en ello,— declaró el ministro de Exteriores de Rusia, Serguéi Lavrov, en la charla que sostuvo con el periódico paquistaní News International.El presidente ruso había presentado la idea de crear una gran asociación euroasiática aún en el año 2016.El experto ruso Dmitri Zhuravliov, comentó la declaración de Serguéi Lavrov, señalando que Bruselas no está dispuesta a ser parte de la gran asociación euroasiática:Mientras, las fuerzas regulares de Ucrania atacaron el territorio de la República Popular de Donetsk con vehículos de combate de la infantería, como consecuencia de los que resultaron dañadas las líneas de alta tensión.Anteriormente, en las autoproclamadas repúblicas de Donbás denunciaron que Kiev continuaba el despliegue en la región de material de guerra pesado, instalándolo en los poblados contiguos a la línea de contacto.El experto ruso Vladimir Evseiev habló de las tareas que, a su juicio, se plantea Kiev en Donbás:"Además, yo esperaría los intentos de provocaciones en las aguas territoriales de Rusia, cerca de Crimea", apuntó Vladimir Evseiev.En otro orden, Rusia no tiene la intención de crear una alianza militar con China, señaló el ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, tras una reunión en Nueva Deli con su par indio, Subramaniam Jaishankar."No son solo palabras, esto también está consagrado en documentos bilaterales aprobados al más alto nivel en las cumbres ruso-chinas, que rezan que nuestras relaciones han alcanzado, probablemente, su mejor nivel en toda la historia, pero estas relaciones no persiguen el objetivo de crear una alianza militar", declaró el canciller ruso.Asimismo el ministro ruso comentó los rumores sobre la creación de una OTAN de Oriente Medio. Lavrov afirmó que Rusia y China no necesitan una alianza similar a la OTAN ya que las relaciones chino-rusas son distintas y más estrechas que un bloque militar.En otro orden, según Lavrov, Rusia no descarta la posibilidad de producir la vacuna india contra el coronavirus en su territorio.Estos y otros temas en "7 Días".

