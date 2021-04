https://mundo.sputniknews.com/20210411/ecuador-jornada-de-votacion-en-calma-y-una-alerta-1111042819.html

Ecuador: jornada de votación en calma y una alerta

Ecuador: jornada de votación en calma y una alerta

La jornada electoral en Ecuador comenzó temprano, a las siete de la mañana, cuando abrieron las 39.915 juntas receptoras de votos en las 24 provincias del

américa latina

elecciones presidenciales en ecuador (2021)

ecuador

La jornada electoral en Ecuador comenzó temprano, a las siete de la mañana, cuando abrieron las 39.915 juntas receptoras de votos en las 24 provincias del país. El operativo para la elección del nuevo presidente, organizado por el Consejo Nacional Electoral (CNE), contó con el despliegue de 45.699 policías, 37.957 integrantes de las Fuerzas Armadas, para recibir a los 13.099.150 ecuatorianos inscriptos para votar.El transcurso de las horas se desarrolló en calma. Los dos candidatos presidenciales, Andrés Arauz y Guillermo Lasso, acudieron a diferentes centros de votación. El primero lo hizo en el sur de Quito, junto su compañero de fórmula para la vicepresidencia, Carlos Rabascall, para acompañar a votar a Silvia, una comerciante endeuda con un microcrédito, a punto de perder su casa y su negocio.“Hemos acompañado a Silvia a votar, para ejerza su derecho, su obligación constitucional, su oportunidad para poder recuperar su dignidad, su futuro, su esperanza en nuestro país”, afirmó Arauz, junto a Rabascall y Silvia. Allí destacó que una de sus medidas de gobierno será el alivio de las deudas a través de una reestructuración “para que no sea una amenaza que le rematen su propiedad, le quiten la viabilidad de su negocio”.“Necesitamos un gobierno de unidad nacional, hoy estamos aquí junto a todo el pueblo ecuatoriano, hacemos una convocatoria a esa unidad, ya basta de peleas, ya basta de broncas (…) queremos un gobierno que atienda a la mayoría, que dé soluciones a los problemas, y nosotros estamos aquí para eso”.Lasso, por su parte, votó en la ciudad de Guayaquil, acompañado por su esposa, María Lourdes Alcivar. Allí afirmó: “este es un día donde todos los ecuatorianos, con el poder del voto, podamos escoger el futuro que vivirán nuestros hijos, nuestros nietos, todos aspiramos a un Ecuador de oportunidades, libre y democrático, donde todas las familias puedan alcanzar la prosperidad”.“Yo les diría a todos ellos que están caminando a votar y no han tomado la decisión que, con profunda humildad, los invito a darnos una oportunidad para servirles”, señaló quien aspira a presidir el palacio presidencial de Carondelet.Números y alertaLa mayoría de las encuestas mostraron durante toda la campaña y en los últimos días una ventaja de Arauz sobre Lasso. Junto con esa diferencia, el factor central remarcado fue el alto porcentaje de votos nulos y blancos que existiría este domingo, un número mayor al promedio habitual en Ecuador. Dentro de ese conjunto de encuestas, una, la realizada por la empresa Cedatos, planteó que el ganador no sería Arauz, sino Lasso. La encuestadora, señalada en repetidas ocasiones de trabajar junto a Lasso, fue denunciada durante la tarde del domingo por la Unión por la Esperanza —fuerza que lleva la candidatura de Arauz— por querer llevar adelante una maniobra irregular.“Alertamos a la ciudadanía y a la comunidad internacional sobre el nuevo intento de Cedatos, empresa aliada del banquero Lasso, de tergiversar los resultados electorales de los comicios de segunda vuelta (…) fuentes internas nos alertan que la encuestadora, a las 17:00 difundirá datos falsos y anunciará una diferencia de tres puntos a favor del banquero, todo para crear el escenario que permita más tarde declarar un empate técnico y consumar fraude”.La denuncia se enmarcó dentro del escenario de amenazas en que se vino desarrollando el proceso electoral ecuatoriano desde el primer momento, y que se mantienen hasta esta jornada de votación. Para verificar la transparencia y buen funcionamiento de las elecciones se encuentran diez misiones y once grupos de observadores internacionales, como la Organización de Estados Americanos, el Parlasur, el Consejo de Expertos Electorales de Latinoamérica, la Unión Interamericana de Organismos Electorales, la delegación de la Unión Europea, el Grupo de Puebla o la Internacional Progresista. Esta última delegación señaló la existencia de una irregularidad: la existencia urnas sin garantía o sin marcar. Según el CNE, los primeros resultados serán subidos a las siete de la tarde, es decir dos horas después del cierre de la jornada de votación. Allí podrá comenzar a verse hacia cuál de los dos candidatos y modelos se inclina la balanza: si por la propuesta progresista, latinoamericanista que encabeza Arauz, o, por el contrario, por la salida neoliberal que busca llevar adelante Lasso.

