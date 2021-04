https://mundo.sputniknews.com/20210411/candidato-de-izquierda-peruano-expresa-preocupacion-por-mesas-no-instaladas-en-elecciones-1111040221.html

Candidato de izquierda peruano expresa preocupación por mesas no instaladas en elecciones

Candidato de izquierda peruano expresa preocupación por mesas no instaladas en elecciones

"Me preocupa que a nivel nacional algunas mesas no hayan abierto (por no estar instaladas). Estamos en una fiesta democrática y tenemos que demostrarlo como

2021-04-11T18:20+0000

2021-04-11T18:20+0000

2021-04-11T18:22+0000

américa latina

elecciones generales en perú (2021)

perú

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/0b/1111040192_0:55:1200:730_1920x0_80_0_0_9e928fe0a528b9e9e9ea076f0f8e5af5.jpg

La falta de instalación de mesas ha sido apuntada por ONU Perú, así como por el presidente Francisco Sagasti, quien exhortó a la población elegida para gestionarlas a hacerse presentes y cumplir con su tarea. Por otro lado, Castillo afirmó que respetará los resultados que ofrezca la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).Poco más de 25 millones de peruanos acuden a las urnas para elegir presidente y miembros del Congreso por un periodo de cinco años. Los comicios se caracterizan por una importante fragmentación, con 18 candidatos a la presidencia y ninguno con amplio margen de ventaja.Para ser electo presidente en primera vuelta, el candidato debe obtener 50% más uno de los votos válidos. De lo contrario, los dos candidatos con mayor cantidad de votos, pasarán a segunda vuelta, que se celebra el 6 de junio.

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

elecciones generales en perú (2021), perú