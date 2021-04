https://mundo.sputniknews.com/20210410/mision-del-grupo-de-puebla-sigue-de-cerca-denuncia-de-posible-fraude-electoral-en-ecuador-1111012422.html

Misión del Grupo de Puebla sigue de cerca denuncia de posible fraude electoral en Ecuador

La misión electoral del foro político de izquierda Grupo de Puebla está siguiendo de cerca la denuncia del movimiento del expresidente Rafael Correa...

américa latina

elecciones presidenciales en ecuador (2021)

ecuador

La misión de Observación Electoral del Grupo de Puebla arribó a Ecuador y está compuesta por Pizarro, el miembro del Congreso de Diputados de España, Gerardo Pisarello, y el exjuez Baltazar Garzón.El excanciller ecuatoriano Ricardo Patiño advirtió, en una entrevista con Sputnik, que podría ocurrir un fraude en el sistema informático electoral de Ecuador."Estamos a pocas horas de que las elecciones se produzcan, y no ha recibido nuestro movimiento político la información, las claves y registros que se necesitan para saber que el sistema informático está en cero, limpio, para conocer cómo están funcionando los algoritmos, las instrucciones y programaciones del sistema informático electoral (…) Esto podría ocasionar un fraude", dijo Patiño.Aseguró que, en todos los procesos electorales, se reúnen los técnicos del organismo electoral y de los partidos políticos para tener un conocimiento general sobre cómo está funcionando el sistema informático previo al ingreso de los datos del día de las elecciones."Pero hasta ahora no se recibió la información completa. Han enviado información, pero no se recibe completa para verificar por parte de nuestros técnicos cómo está el sistema informático programado. Luego de que se vea que el sistema informático está en cero, siempre se estila hacer un candado electrónico, donde todos ponen alguna parte de la clave, para que nadie pueda tocar al sistema", agregó.Importancia de las eleccionesPor su parte, Pizarro aseguró que en estas elecciones está en juego la posibilidad de poner en el centro de cualquier decisión a los pueblos en medio de una crisis "muy grave" derivada de la pandemia del COVID-19."Definitivamente lo que se espera de los gobiernos es que pongan en el centro a la gente y que puedan ir subsanado la situación gravísima que está pasando. Lo que nos estamos jugando en América Latina es la posibilidad de retroceder 10 años en materia de derechos, libertades, democracia, por supuesto en materia de nivelarnos con otros países del mundo como veníamos haciendo de manera acelerada", agregó.Aseguró que la izquierda latinoamericana está "muy atenta" a lo que suceda en Ecuador y en Perú, aunque señaló que la situación es más "incierta" en el segundo país.El 11 de abril se enfrentarán por la presidencia de Ecuador el candidato de la coalición correísta Unión por la Esperanza (UNES, centroizquierda), Andrés Arauz, y el representante de la alianza derechista Creando Oportunidades (CREO) – Partido Social Cristiano, Guillermo Lasso.

ecuador

2021

