EEUU y Rusia deben recordar a los jóvenes que "fueron aliados" en la II Guerra Mundial

WASHINGTON (Sputnik) — Estados Unidos y Rusia deben mantener esos programas históricos que educan y recuerdan a las generaciones jóvenes que ambos países... 10.04.2021, Sputnik Mundo

El veterano lamentó que muchos estadounidenses, en particular los jóvenes, no conozcan la verdad sobre la Segunda Guerra Mundial y el hecho de que Estados Unidos y Rusia eran socios en ese momento."La historia no ha enseñado muy bien", manifestó.Sin embargo, señaló que hay algunas excepciones, luces brillantes en el horizonte."Visito una escuela secundaria cada año, donde el maestro de historia celebra el Día de la Segunda Guerra Mundial e invita a los veteranos a contar sus historias. Sin embargo, quedan tan pocos veteranos que se ha diluido con historias sobre guerras posteriores y veteranos de esas guerras", dijo Cohn, de 95 años.El coronel retirado dijo que generalmente les cuentan a los estudiantes sobre su participación en la histórica reunión de las tropas estadounidenses y soviéticas en el río Elba en Alemania en abril de 1945."Cuando cuento mi historia siempre hay un gran interés y hay preguntas sobre cómo perdimos esa alianza y luego la Guerra Fría se mete en la discusión, pero se reconoce que la política cambia y los amigos pueden volver a ser amigos", argumentó.CelebraciónCohn expresó su deseo de continuar participando en la ceremonia en el memorial del Espíritu del Elba en el Cementerio Nacional de Arlington cerca de Washington, DC, pero no sabe si la embajada rusa podrá realizarla esta vez debido a la pandemia de COVID-19.Cohn recordó que en 1945 no entendía por qué los soldados soviéticos saludaban a las tropas estadounidenses con tanta alegría.Cohn se convirtió en el primer soldado estadounidense en participar en el memorial del Espíritu del Elba en el Cementerio Nacional de Arlington, en manos de la Embajada de Rusia desde 1995.Escribió una carta al entonces senador John Warner, quien ayudó a formar la delegación estadounidense para el evento.Cohn fue invitado con frecuencia a celebrar el Día de la Victoria en Moscú y en 2015 asistió al desfile de la Plaza Roja.El 25 de abril de 1945, las tropas soviéticas y estadounidenses se reunieron en el río Elba cerca de la ciudad de Torgau en Alemania.La reunión fue un hito clave en el proceso de poner fin a la Segunda Guerra Mundial y se produjo cuando las tropas estadounidenses avanzaron desde el oeste y las tropas soviéticas avanzaron desde el este, dividiendo así a la Alemania nazi en dos.

