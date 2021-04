https://mundo.sputniknews.com/20210409/terroristas-yemenitas-en-eeuu-realidad-o-coartada-para-el-nuevo-muro-de-biden-con-mexico--1110978140.html

"Terroristas yemenitas" en EEUU: ¿realidad o coartada para el nuevo muro de Biden con México?

"Terroristas yemenitas" en EEUU: ¿realidad o coartada para el nuevo muro de Biden con México?

La vicepresidenta Kamala Harris, de California, ha sido severamente criticada por el senador texano del Partido Republicano Ted Cruz, quien se mofó de ella por

2021-04-09T13:16+0000

2021-04-09T13:16+0000

2021-04-09T13:16+0000

internacional

méxico

centroamérica

yemen

eeuu

oriente medio

hermenéutica geopolítica

firmas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/106637/78/1066377865_0:0:3184:1791_1920x0_80_0_0_d87b466ad9e3c3252c5450dbddc49d1e.jpg

La vicepresidenta Kamala Harris, de California, ha sido severamente criticada por el senador texano del Partido Republicano Ted Cruz, quien se mofó de ella por visitar una panadería en un viaje a Chicago, en las antípodas de la frontera con México, en lugar de visitar la frontera sur para paliar el grave problema de la inmigración.Otros irreverentes republicanos le han criticado a la vicepresidenta que le dedica más tiempo a la decoración de su nuevo hogar que a la crisis migratoria.En forma sorprendente, en medio de la agravación de la crisis migratoria en la transfrontera con México, se anunció súbitamente la captura de dos "terroristas" yemenitas en Calexico (California), frontera con Mexicali.Llama la atención que la noticia haya sido difundida hasta el 5 de abril por Protección de Frontera y Aduanas (CBP, por sus siglas en inglés), mucho tiempo después de sus capturas respectivas: 66 días para el "primer yemenita" de 33 años detenido el 29 de enero y 6 días posteriores a la captura del "segundo yemenita" de 26 años. Contra toda su ditirámbica publicidad acostumbrada en tales casos, no fue revelada su identidad y solamente fueron exhibidas fotos con sus ojos censurados cuando supuestamente ambos terroristas yemenitas estaban fichados en la lista negra del FBI, según el rotativo británico Daily Mail que le ha dado vuelo a la captura de un miembro de la pandilla de los Mara Salvatrucha MS-13 de El Salvador, de 28 años y cuya identidad también fue mantenida en secreto.La anatomía del MS-13 es perturbadora: fundada en Los Ángeles en la década de los 80 y mezclada con la cultura de las pandillas carcelarias de California y que luego "fue exportada a El Salvador". Daily Mail calcula que existen 10.000 miembros del MS-13 en EEUU de un total de 1,4 millones de pandilleros en EEUU.Tampoco se especificó a qué bando pertenecen en la guerra civil que se libra en Yemen —el país más paupérrimo de Oriente Medio que padece la peor crisis humanitaria del mundo— entre los rebeldes hutíes apuntalados por Irán y los gobernistas separatistas de Adén apoyados por Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos.También perturba que la infiltración de los yemenitas se haya escenificado en California, feudo de los demócratas y de la vicepresidenta Kamala Harris, hoy a cargo de la pesada agenda migratoria, y no en Texas, que prácticamente ostenta las dos terceras partes de la frontera con México —una frontera compartida con México de 2.018 km, con 28 puentes internacionales, donde el expresidente Trump erigió y proyectó su "muro de la secesión" de 386 km— y que es un feudo republicano con veleidades secesionistas.Vale la pena señalar que existen 50 cruces legales transfronterizos entre la larga frontera de 3.200 km entre México y EEUU, tanto pedestres como vehiculares, con 330 puertos de entrada (entry ports).La infiltración de los dos anónimos yemenitas ha tenido mayor impacto mediático que el del pandillero salvadoreño del MS-13.Según McCarthy "tales individuos no solamente vienen de México u Honduras o El Salvador", sino también de "Yemen, Irán y Turquía". Ahora sí que sonó muy exageradamente alarmista McCarthy.Hasta donde se sabe, los célebres terroristas del supuesto montaje del 11/9 de 2001 penetraron no por México, sino por Canadá que tiene una frontera de 8.893 km con EEUU, que incluye 2.477 km con Alaska: ¡2,7 veces más extensa que la de México!Al parecer, los únicos terroristas que han provenido desde México desde 1975 hasta 2017, según CATO Institute, fueron tres "albaneses étnicos", provenientes de Macedonia, que llegaron como niños con sus familiares en 1984.Ahora la verdadera noticia subyace en que México haya sido por primera vez infiltrado por terroristas sin identidad: dos yemenitas y un salvadoreño.El portal XEVT, muy cercano a López Obrador, difunde que el presidente de México "mantiene una coordinación con el Gobierno de EEUU para la vigilancia de posibles actos terroristas". Lopez Obrador comentó en forma puntual que "históricamente en México no se han visto este tipo de situaciones, es decir, que usen al país para ingresar al territorio estadounidense".Llamó la atención el comentario del presidente mexicano de que "no ha habido ninguna alarma, ninguna situación extraordinaria de ingreso de personas que pudieran considerarse terroristas por nuestra frontera, no tenemos ninguna información, no hay antecedentes inmediatos". ¿Por fin?De dos cosas una: o realmente la transgresión terrorista sucedió, lo cual exige legítimas y legales medidas precautorias/restrictivas de EEUU para proteger su seguridad/soberanía/territorio, o se trata de un clásico montaje al que son muy adictos los hacedores de la política en turno en Washington para contar con la coartada apropiada y así reanudar la construcción del ignominioso muro transfronterizo.En efecto, la erección del muro transfronterizo ha sido la constante de los presidentes de EEUU, sean republicanos, sean demócratas, desde Bill Clinton, y a lo cual pareciera sumarse el presidente Joe Biden, pese a sus falsas promesas y recientes volteretas, debido a la grave crisis transfronteriza que él mismo generó.Según The Washington Times, es altamente probable que Biden reanude el proyecto del muro transfronterizo de Trump —que en realidad es un muro selectivo entre Texas y México—, con el fin de "tapar los huecos" cuando han sido totalmente desbordados sus funcionarios a cargo del contencioso migratorio: desde la vicepresidenta Kamala Harris, pasando por Alejandro Mayorkas, jefe de Seguridad Nacional, hasta Roberta Jacobson, la polémica exembajadora de EEUU en México.Biden ha fustigado retóricamente el proyecto del "muro Trump" que obtuvo un financiamiento triangulado por el Pentágono de 1.400 millones de dólares. Hasta ahora Biden no ha cesado notoria y oficialmente su construcción, lo que se conoce técnicamente como un "requerimiento de revocación".Pareciera que Alejandro Mayorkas le ha proveído a Biden una salida decorosa por la puerta trasera para proseguir la construcción del muro Trump "en áreas particulares del muro que requieren renovación" y "proyectos particulares que necesitan ser concluidos".Las migajas que ha prometido Biden al triángulo norte de Centroamérica, sin Chiapas (México), por 4.000 millones de dólares será para un periodo de 4 años, lo cual equivale a 1.000 millones de dólares por año (https://bit.ly/2PN1Rw3).Ni el nuevo "muro Biden" ni sus migajas podrán detener el tsunami migratorio de aquí a septiembre que puede alcanzar a 800.000 inmigrantes, entre ellos la cifra dantesca e inhumana de 184.000 "menores sin compañía", sin contar que hasta ahora los menores de edad no solamente están siendo literalmente enjaulados, sino que además serán colocados en las bases militares de Fort Bliss (Texas) y Camp Roberts (California).¡Vaya infancia de militarismo ambiental que les espera lúgubremente a los inmigrantes "menores de edad sin compañía"!LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

https://mundo.sputniknews.com/20210402/no-habra-ayuda-ni-plan-marshall-de-biden-para-la-migracion-de-centroamerica-y-chiapas-1110737461.html

https://mundo.sputniknews.com/20210312/relacion-asimetrica-de-mexico-y-eeuu-centrada-en-migracion-y-seguridad-fronteriza-1109912632.html

https://mundo.sputniknews.com/20190115/la-verdad-sobre-el-11s-kwiatkowski-1084743703.html

https://mundo.sputniknews.com/20210305/los-centros-de-detencion-para-ninos-de-la-administracion-biden-un-nuevo-sistema-carcelario-1109551209.html

méxico

centroamérica

yemen

eeuu

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

méxico, centroamérica, yemen, eeuu, oriente medio, hermenéutica geopolítica, firmas