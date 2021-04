https://mundo.sputniknews.com/20210409/presidente-argentino-apuesta-a-ganar-tiempo-con-medidas-para-vacunar-a-poblacion-de-riesgo-1110999761.html

El presidente argentino apuesta a ganar tiempo con medidas para vacunar a población de riesgo

El presidente argentino apuesta a ganar tiempo con medidas para vacunar a población de riesgo

BUENOS AIRES (Sputnik) — El presidente argentino, Alberto Fernández, informó que en la segunda quincena de abril llegarán más vacunas al país, por lo que se... 09.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-09T19:05+0000

2021-04-09T19:05+0000

2021-04-09T19:22+0000

vacunación

américa latina

argentina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/12/1110159163_0:0:3033:1706_1920x0_80_0_0_4f1a0833153aafa8c1ea4e7739029f61.jpg

"Están entrando vacunas suficientes a mitad de abril para acelerar el ritmo de vacunación, para seguir vacunando, que es lo que más me importa, porque vacunando el coronavirus se vuelve una enfermedad llevadera para los adultos y no termina con la vida de la gente y de eso soy el mejor ejemplo", afirmó el mandatario en una entrevista realizada en El Destape radio, en la que dijo que con las medidas se va a "ganar tiempo".La expectativa es que en la segunda mitad del mes sigan "llegando vacunas de Rusia y se supone, de acuerdo a lo previsto, que van a llegar los dos millones de dosis chinas de Sinopharm". El 7 de abril, Fernández dispuso la restricción de la circulación nocturna en las zonas de mayor riesgo de contagio, suspendió las actividades sociales en domicilios particulares, reuniones sociales de más de 20 personas en espacios públicos al aire libre, actividades de casinos, bingos, discotecas, o cualquier salón de fiestas y la práctica recreativa de cualquier deporte en lugares cerrados donde haya más de 10 personas, además de establecer el cierre de bares y restaurantes a partir de las 23:00 horas (02:00 GMT).Sin embargo, dijo que "todas las medidas serán insuficientes si la gente no toma consciencia de la dimensión del problema" y aclaró que "no hay Estado en el mundo que pueda controlar la conducta de la gente si no se comprende el riesgo en el que estamos".A modo de ejemplo, indicó que en Semana Santa hubo "un nivel de relajamiento social francamente peligroso, con fiestas y recitales", que llevaron a "la segunda ola que ahora" se está viviendo.Argentina confirmó el 8 de abril 23.683 nuevos casos de COVID-19 en 24 horas y alcanzó un nuevo récord por tercer día consecutivo, llegando a un total de 2.473.751 contagios desde el arribo de la enfermedad al país en marzo de 2020.

https://mundo.sputniknews.com/20210406/argentina-presenta-un-aumento-acelerado-de-casos-y-proximos-dias-son-clave-1110845704.html

argentina

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

vacunación, argentina