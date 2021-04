https://mundo.sputniknews.com/20210409/podra-el-gobierno-uruguayo-ganar-la-pulseada-para-flexibilizar-el-mercosur-1110969765.html

¿Podrá el Gobierno uruguayo ganar la pulseada para flexibilizar el Mercosur?

¿Podrá el Gobierno uruguayo ganar la pulseada para flexibilizar el Mercosur?

El canciller uruguayo solicitó a su par argentino a que convoque, en el marco de su presidencia pro-témpore del Mercosur, a una reunión del Consejo del Mercado... 09.04.2021, Sputnik Mundo

2021-04-09T08:38+0000

2021-04-09T08:38+0000

2021-04-09T08:38+0000

gps internacional

alberto fernández

mercosur

luis lacalle pou

negociaciones

diálogo

aniversario

islas malvinas

argentina

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/04/09/1110969733_14:0:626:344_1920x0_80_0_0_3ff78a9597a5208d1328bddeb71cd095.jpg

¿Podrá el Gobierno uruguayo ganar la pulseada para flexibilizar el Mercosur? ¿Podrá el Gobierno uruguayo ganar la pulseada para flexibilizar el Mercosur?

Argentina convocó al Consejo del Mercado Común para el 22 de abril, por lo que aceptó la propuesta del Gobierno uruguayo de realizar una reunión para dialogar sobre la flexibilización del Mercosur. En este sentido, ello es luego de este asunto haya generado un entredicho entre el presidente de Argentina, Alberto Fernández, y el de Uruguay, Luis Lacalle Pou, en ocasión de la conmemoración del 30 aniversario del Mercosur.En este marco, "hay distintas opiniones en torno a las implicaciones de una eventual flexiblización, pero debemos advertir que el problema del Mercosur es netamente estructural", aseveró.Siendo un proceso de integración de carácter intergubernamental, "se ha tornado interpresidencial, lo cual es diferente a lo concebido inicialmente", sostuvo.Uruguay solicita formalmente tratar flexibilización del MercosurEl bloque no tiene poder más allá de lo que pueda hacer cada país de manera individual, "lo cual quedó en evidencia en la reunión de marzo con la evidente falta de diálogo entre los líderes", indicó. En este sentido, "sin diálogo no hay negociación y sin negociación no hay entendimiento", subrayó Fernández Guillén. Esto deriva en la inexistencia de un proyecto común, "a partir del cual se planifique un plan de acción que supere las asimetrías y prevea la marcha del bloque hacia adelante", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el politólogo argentino Agustín Espeche, con quien dialogamos sobre el nuevo aniversario de la Guerra de las Malvinas.Argentina recuerda a los caídos en Malvinas"Argentina anunció la creación de la Comisión Malvinas que preparará las conmemoraciones del año próximo por el 40° aniversario del conflicto bélico con Gran Bretaña por la soberanía de las islas Malvinas", informó el ministro de Defensa, Agustín Rossi."Las heridas están siempre latentes", añadió.Por su parte, "desde el Gobierno se apuesta al multilateralismo, por lo cual creemos que esta controversia tiene que tratarse en todos los foros internacionales, particularmente en el marco de las Naciones Unidas", indicó. Sin embargo, a pesar del diferendo, "las relaciones bilaterales se han mantenido estables entre ambos países y se ha promovido el diálogo entre las representaciones diplomáticas y los Gobiernos", subrayó el asesor en la dirección de relaciones institucionales de la cancillería argentina.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y especialista en Estudios Internacionales, Santiago Caetano, realizó un análisis del bloque regional del Sudeste Asiático, la ASEAN.Impacto económico de la pandemia en ParaguayEn radio M24 también estuvimos en contacto con la periodista paraguaya Gabriela González Escalada del medio ABC Color, con quien dialogamos sobre la coyuntura económica del país, en donde además del impacto sanitario de la pandemia se le suma una crisis en el sistema de transporte público. En este marco, "ante el pico de contagios, no se ve que el Gobierno haya dado respuestas en un contexto tan crítico con falta de medicamentos y de vacunas", advirtió González Escalada.

islas malvinas

argentina

reino unido

uruguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

2021

Fabián Cardozo

Fabián Cardozo

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 157 60

Fabián Cardozo

аудио, alberto fernández, mercosur, luis lacalle pou, negociaciones, diálogo, aniversario, islas malvinas, argentina, reino unido, uruguay