Piden su condecoración: un donante entrega 65.000 geles desinfectantes en varias ciudades españolas

Un empresario búlgaro llamado Plamen Pavlov, afincado en Fuengirola (Málaga) desde hace más de 20 años, ha donado 15.000 productos de gel hidroalcohólico a

Un empresario búlgaro llamado Plamen Pavlov, afincado en Fuengirola (Málaga) desde hace más de 20 años, ha donado 15.000 productos de gel hidroalcohólico a diversos cuerpos de seguridad del Estado de la Costa del Sol y Málaga. El coste total tan solo de estos productos ascendería a 30.000 euros, aunque para Pavlov el monto económico no es tan relevante como poder ayudar a la sociedad.Al ver el aumento de rebrotes que se han estado produciendo en todo el país, decidió aportar su granito de arena para agradecer la labor que realizan diariamente el cuerpo de Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Local y Bomberos. No es en la única localidad donde han contribuido. También lo ha hecho en todas las provincias de Andalucía, Extremadura y Castilla y León, entre otros."Si pudiéramos, donaríamos a toda España"Se trata de una de las muchas que hace de este tipo debido a la pandemia. Las dos primeras las realizó en pleno confinamiento y donó más de 7.000 unidades de gel a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. "Los trabajadores de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado merecen mucho más que los geles que les hemos donado. Desde marzo de 2020 hasta hoy, ¿quién estaba en las calles protegiéndonos? Ellos eran mucho más vulnerables que todos los que estábamos encerrados", afirma Pavlov. Los Policías y Guardia Civiles no han sido los únicos que se han beneficiado de esta donación, también ha habido geles para el cuerpo de Bomberos y hasta para el servicio de limpieza de los municipios.El empresario, que dirige una tienda familiar de productos de belleza y cuidado personal llamada Pavlova's, afirma que con estas donaciones, intentan que la gente tome conciencia y contribuya también a la causa. "Por desgracia no tenemos solo este virus entre nosotros, vivimos en una sociedad egoísta y con maldad, y debemos luchar contra ello", defiende el búlgaro afincado en Málaga."Si podemos donaremos a toda España, pero cada uno tiene que saber dónde está el límite", afirma el empresario, quien a pesar de haber superado por 10 su tope de donaciones, ha seguido haciéndolo para intentar acabar con la pandemia cuanto antes. En un primer momento, su expectativa era donar 6.500 geles desinfectantes. Finalmente, al cabo de un año, ha acabado donando cerca de 65.000 (cerca de 65.000 euros) en diferentes puntos de la geografía española. Por si fuera poco, ha rebajado el precio de los mismos en su tienda online a la mitad de lo que fijó el Gobierno (que era 2,10€) para que toda la sociedad y la población que lo necesite pueda acceder a ellos más fácilmente.Piden su condecoraciónAhora, el sindicato mayoritario de la Policía Nacional (Jupol) quiere condecorarle por su labor y ha recordado que el empresario también ha participado en la reciente donación de dos escudos balísticos a los radiopatrullas de la capital malagueña. Pavlov se emociona cuando le recuerdan la intención de condecorarle. "Recibí muchos mensajes de gratitud que me tocaron en el corazón. Cuando te dicen que eres un ángel custodio, se me saltan las lágrimas y son recuerdos que se quedarán ahí toda la vida. No hay palabras para agradecerlo", confiesa emocionado. Sin embargo, el empresario lo tiene claro y quiere continuar con su labor solidaria: "Nadie sabe cuánto tiempo vamos a vivir, pero de lo que sí estamos seguros es de que durante el tiempo que uno vive es importante intentar ser mejor persona cada día. Son valores humanos que no pueden perderse y que deben transmitirse a las generaciones futuras", concluye.

