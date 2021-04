https://mundo.sputniknews.com/20210409/pedro-sanchez-asegura-que-no-hay-ningun-pais-que-se-oponga-a-la-compra-de-sputnik-v-1110989259.html

Pedro Sánchez asegura que "no hay ningún país que se oponga a la compra de Sputnik V"

"Vamos a ver. Aquí no hay ningún país que se oponga a la compra de la vacuna Sputnik, como a ninguna otra. Lo que hemos dicho desde el principio en la Unión

"Vamos a ver. Aquí no hay ningún país que se oponga a la compra de la vacuna Sputnik, como a ninguna otra. Lo que hemos dicho desde el principio en la Unión Europea es que aquellas vacunas que vayamos a suministrar a nuestros compatriotas en Europa tienen que contar con la homologación de la Agencia Europea del Medicamento. Y, por tanto, si Sputnik tiene homologación de la Agencia Europea de Medicamento pues evidentemente será una de las vacunas que incorporemos al dossier de vacunas, no solo en Alemania sino en todos los países de Europa. Se tiene que producir esa homologación y esa homologación aún no se ha dado", explicó Pedro Sánchez durante una rueda de prensa desde Senegal.La compra de la Sputnik V ha copado la atención política y mediática en España desde que el 6 de abril se conociera que la Comunidad de Madrid tanteó la posibilidad de comprar la vacuna rusa."Aunque no tenga la autorización, no se puede evitar explorar todos los escenarios para ir ofreciendo respuestas a los ciudadanos", dijo en un primer momento la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.Poco después explicó que "si me preguntan si la vamos a suministrar a los ciudadanos, si tuviéramos el visto bueno de la Agencia Europea del Medicamento, si estamos seguros de que esta vacuna protege, funciona y nos permiten comprarla, por supuesto que lo haremos", indicó Díaz Ayuso.Desde el Gobierno central han criticado a la presidenta madrileña. La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, aseguró que se trata un movimiento que buscaría hacer parecer "que el Gobierno de España no hace su papel".Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía dijo creer y confiar en la Unión Europea para la compra de las vacunas para todo el bloque porque "debe ser el canal que usemos". Sin embargo, dijo que si ve "que los procedimientos fallan y yendo al mercado tengo más posibilidades de conseguir vacunas que a través de los canales actuales, lo haré. Es mi obligación. Para mí lo más importante es salvar vidas".El 4 de marzo la Agencia Europea de Medicamentos comenzó el procedimiento de revisión continua de la Sputnik V.

