Muerte del rapero DMX sacude al ámbito del baloncesto en EEUU

lebron james

sociedad

"Descansa en el Paraíso, Leyenda", publicó el astro LeBron James en su cuenta de la red social Twitter, junto a una foto del responsable de clásicos del género como Party Up o Get at me Dog, cuyo deceso recién fue confirmado por sus allegados.Como el King James, varias estrellas de la Asociación Nacional de Baloncesto (NBA) se despidieron de DMX como si se tratara de alguien cercano, y de cierta manera lo fue, pues muchos salieron del entorno hostil que inspiró las líricas y la actitud del artista. Simmons tenía 50 años, y desde el 2 de abril estaba hospitalizado en estado vegetativo, tras un infarto aparentemente provocado por una sobredosis de droga, y que mantenía en vilo a quienes se vieron retratados —e inspirados— por su música.Otros más jóvenes, como Trae Young, Isaiah Thomas o Bradley Beal también dejaron mensajes de luto en sus perfiles, así como estrellas retiradas que compartieron con DMX la aventura de la liga de veteranos BIG3, como Quentin Richardson."DMX nos dio himnos", confesó en su autobiografía el alero Kevin Garnett, miembro del Salón de la Fama de la NBA, que llegó a la liga con apenas 19 años y encontró inspiración en las letras ásperas, la dureza del ritmo y los "ladridos" del vocalista.La carrera de DMX estuvo marcado por sus adicciones y problemas con la ley, con delitos de narcotráfico, fraude fiscal, falta de pago de la manutención de los hijos, resistencia al arresto y crueldad animal por organizar peleas de pitbulls, por los cuales cumplió prisión.Su gran éxito llegó a finales del siglo XX, con éxitos como It's Dark and Hell Is Hot y And Then There Was X, que encabezaron las listas de ventas en Estados Unidos en pleno apogeo de la cultura hip-hop y el surgimiento de variantes del rock como el nu-metal.Artistas como Bono, Mariah Carey, LL Cool J o Ice T expresaron su pesar por la muerte de Simmons, quien trabajaba actualmente en un nuevo disco y una película.

