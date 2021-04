Maestros venezolanos siguen dando la cara por la educación desde casa

"Yo los divido por grupos. Cuando el colegio les manda tareas las hacen acá, y cuando no, yo les coloco actividades, porque si algo es importante es que estos niños no pierdan esta etapa entre los cinco y 11 años, que es vital para el aprendizaje, y muchos padres no pueden, bien sea porque no tienen los conocimientos, o tiempo. Aquí todos tienen que salir a trabajar para comer y muchos niños se quedan solos", agregó.